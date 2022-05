El CGE actualizó el sistema de evaluación y promoción en educación secundaria

La calificación

En la primaria



El Consejo General de Educación (CGE) actualizó el sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción para alumnas y alumnos de Educación Secundaria y sus modalidades. Se amplió la modalidad de calificación y planificación de la evaluación, a su vez que se dejó sin efecto la instancia de integración de los saberes de cada trimestre.La evaluación constituye un proceso formativo que acompaña la trayectoria escolar de los estudiantes, una herramienta de los docentes para conducir la enseñanza de manera efectiva, retroalimentar los aprendizajes, comunicar los resultados a los alumnos y sus familias.La directora de Educación Secundaria, Natalia Granier indicó que la medida, aprobada por Resolución 1565/22 “viene a ampliar la normativa vigente en referencia a la calificación, no a modificarla”.“Se sigue sosteniendo la calificación numérica del cuatro al diez, con una intención de evitar el impacto negativo que puede tener la calificación del uno al tres”, explicó la funcionaria y agregó que “la idea es acompañar y sostener las trayectorias de los estudiantes durante todo el año. El chico que no aprueba tendrá el acompañamiento de un informe descriptivo que tiene el sentido de ver cuáles son aquellas cosas que necesita profundizar en los próximos trimestres”.Asimismo, Garnier señaló que la normativa “indica que las propuestas pedagógicas tienen que ir acordes con la evaluación para que haya coherencia entre enseñanza y evaluación, que sean integradoras. Sobre todo, mantener los acuerdos institucionales que se hacen en las escuelas, con los docentes, respecto de esos criterios, instrumentos de evaluación que son acuerdos que están establecidos y que los estudiantes pueden acceder”.“Queremos que los estudiantes tengan un sentido de proceso de evaluación continua, es decir una evaluación formativa, hacemos foco en la observación de evidencias de los procesos diarios sin remitir a una semana que nos limita a evaluar a través de solamente un trabajo. Que la evaluación no se reduzca a una sola instancia, sino que sea continua”, precisó.- Según la resolución del CGE, la calificación se define en base a una escala numérica de UNO (1) a DIEZ (10). Cada escuela acordará criterios e instrumentos de calificación, teniendo en cuenta la evaluación procesual, logros alcanzados y progresos a partir de las situaciones de inicioplanteadas al comienzo del ciclo lectivo.- Las calificaciones entre SEIS (6) y DIEZ (10) significan aprobación, las calificaciones entre UNO (1) y CINCO (5) significan no aprobación.- La calificación del primer trimestre estará comprendida entre CUATRO (4) y DIEZ (10), debido al impacto subjetivo que la ponderación entre UNO (1) y TRES (3) pueden generar, obturando además la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje.Respecto al nivel primario, la directora de la escuela Rivadavia, María Eugenia Arce, dijo aque “la calificación es un proceso. Si bien hay algunos números, siempre se trata de evaluar en base a los contenidos que tiene el alumno. En el primer trimestre no se evalúa con menos de 6 y se evalúa en base al proceso”.Aquel estudiante que no llegue a la nota mínima (6) tendrá la cita “En Proceso”. “Durante todo el año tiene la posibilidad de seguir aprovechando los contenidos y llegar al objetivo final. La idea es que el chico aprenda y llegue a la mejor forma posible”, remarcó.