Suspendieron la indagatoria a la madre del niño muerto en Gualeguaychú

“El psiquiatra de tribunales la notó mal de ánimo. Por eso se pidió una audiencia para que se dictamine si está en condiciones de ser imputada. Ayer debió ser derivada al área de salud mental del Hospital Centenario y se consideró que no está en condiciones de afrontar estas instancias judiciales”, explicó el fiscal Mauricio Guerrero.En ese sentido, agregó que “no voy a adelantar la calificación legal hasta que se la haga saber a ella, pero siempre hablamos de homicidio agravado”.El fiscal indicó luego que “el informe preliminar de la autopsia de Tahiel confirmó la teoría de la fiscalía de que esto no fue un accidente, sino que alguien voluntariamente le produjo los golpes. La criatura tenía golpes sobre todo en la zona de la cabeza. Continuarán los estudios, pero estamos hablando de una muerte violenta, no accidental ni de una enfermedad”, explicó.Sobre la salud del niño, Guerrero dijo que“Nosotros no le hemos pedido formalmente al Copnaf información. Ellos manifestaron que no tenía intervención respecto del grupo específico de la señora Macarena Ortíz, madre del Tahiel. Sí conocían al señor Ferreira y a los hijos de Ferreyra” dijo.Finalmente, Guerrero dijo al sitio Reporte 2820 que se efectuaron “muchas medidas de prueba en el lugar del hecho. Hicimos cotejos en las paredes, en el piso y demás. La escena para nosotros fue cambiada porque está todo muy ordenado”, explicó al hacer referencia a la cantidad de chicos que viven en el lugar y a las condiciones de orden que se encontró.