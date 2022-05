“No te vas a ir con vida”: dramático relato de la mujer agredida por futbolista

Policiales Un futbolista fue detenido tras un violento ataque a su pareja

En las últimas horas se viralizó un video donde se ve como un jugador de fútbol del club Guaraní, agrede brutalmente a su pareja en plena vía pública, quien logra escaparse gracias a la ayuda de los vecinos. Ahora la víctima de este ataque habló en exclusiva con Misiones Online y detalló el horror que vive desde hace dos años, desde que comenzó a estar en pareja con él.“La única opción que tenía siempre era quedarme tranquila y que se le pase, pero esta vez no fue así”, dijo Marina M. ex pareja del jugador de fútbol.“Este hecho de violencia de ayer lunes comenzó por una escena de celos de él. Pensé que se le iba a pasar, que era una pelea como todas, pero no”, recordó la joven.La mujer relató que las agresiones que terminaron siendo filmadas por los vecinos, comenzaron cuando fueron a desayunar juntos a una estación de servicio de la capital misionera. “Él se enojó porque no termine de tomar un café que me compro y ahí cambió el humor”, reconoció y contó que a partir de ese momento comenzaron las agresiones verbales.Luego, fueron juntos a la casa donde conviven dado que ella tenía que ir a hacer las compras. Una vez que vuelve de hacer esto, su agresor había dejado todos sus objetos personales en el patio. Inmediatamente la joven los juntó y guardó dentro de su auto.Seguido a esto, su agresor le envió un mensaje, “Rajá porque te rajo yo y me dio miedo porque ya lo conozco”, reveló Marina.Minutos después el hombre regresó a su casa y, pese a las intenciones de dialogar de Marina, él seguía completamente agresivo y violento, aseguró. “Cuando trabó la puerta ya sabía lo que se me venía”, manifestó la joven.Comenzó a golpearla brutalmente, lanzando patas y piñas. La joven trató de huir, pero rápidamente su agresor se ubicó encima y siguió con los golpes y estrangulándola.“Por favor, pensá en tu hija y no hagas nada, déjame ir”, le pidió Marina. Sin embargo, continuó agrediéndola, aseguró y recordó las duras palabras que su agresor le dijo: “Vos no te vas a ir de acá con vida me dijo. Yo te voy a matar, tengo una pala y te voy a enterrar”.A partir de ahí, Marina comenzó a hacer todo para salir de la casa, pidió ayuda, pero nadie la escuchó, “porque el me taba la boca”, recordó.En un momento, mientras seguía golpeándola, la joven aprovechó que él se distrajo con el celular y fue ahí cuando tuvo tiempo de abrir la puerta de la habitación y salir corriendo hacia la parte de afuera de la casa. “Me aferré tanto a ese portón para que no me lleve adentro de vuelta”, manifestó.Mientras se sostenía del portón para no volver a ser arrastrada al interior de la casa, Marina recordó que los vecinos ya comenzaban a observar la situación, pero aún así no se animaron a intervenir.“Me arrastraba y yo me prendí de la mesa que está afuera de la casa y ahí vinieron los vecinos y le decían que me suelten, pero sin animarse a entrar”, detalló la víctima del jugador de fútbol.Finalmente, unos segundos después uno de sus vecinos ingresó al domicilio y frenó las agresiones. Rápidamente los demás lo acompañaron y ayudaron a alejar al agresor.“No daba más, me faltaba el aire y me terminé desvaneciendo en la vereda”, relató la joven.Su agresor intentó seguir lastimándola, pero los vecinos y agentes de salud del CAPs del barrio se lo impidieron. “Gracias a ellos hoy puedo contar la historia porque no sé qué iba a pasar si no lograba salir de la pieza. Nunca sentí tanto miedo de todas las veces que me pegó”, reconoció Marina.Esta no es la primera denuncia policial que la víctima radica contra el jugador. El 12 de abril se presentó ante la justicia y le denunció por un hecho similar de agresión.Hoy, tras lo sucedido este lunes, la joven reconoce que el mismo hecho de ser victima de violencia de género y como consecuencia únicamente de las constantes manipulaciones de él, ella volvió a estar en pareja pese a las situaciones de violencia que ya había vivido, pero se arrepiente dado que actualmente sólo desea verlo detenido para ya no tener que vivir con miedo.“Si el sale de acá a un mes o a una semana, yo se que me va a venir a buscar que, y que va a intentar a hacer lo que ya hizo”, sostuvo Marina.Por último, se refirió al club de fútbol al que pertenece el joven. Confirmó que los dirigentes del equipo se comunicaron con ella y se pusieron a su disposición, pero que no le desafectaron. “Una persona con imagen así no corresponde que siga en el club”, apuntó la joven y recordó que tiene conocimientos de que el joven ya tuvo actitudes violentas dentro del club e incluso con su ex mujer.