Quedó ciega mientras estudiaba Trabajo Social: superó obstáculos y se recibió

Valeria Martínez Benegas tiene 43 años y hace cinco días se recibió de Licenciada en Trabajo Social, en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El logro fue celebrado no solo por la mujer sino por sus familiares y amigos., contó la licenciada.Uno de los mayores obstáculos que tuvo que afrontar fue lidiar con su visión: "Nací a los 6 meses de gestación y eso me generó una retinopatía prematura, un trastorno ocular causado por el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos en la parte sensible a la luz de los ojos (retina). Esto se da en los niños prematuros y la pérdida de la visión es progresiva"., momento en que se encontraba cursando el 2° año de la licenciatura de Trabajo Social, en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, y"Los especialistas me habían advertido que a los 25 años podría generarse la ceguera, tras el desprendimiento de la retina. A mí se me presentó un año más tarde", contó Valeria y admitió que en ese momento decidió abandonar la carrera:, dijo a El Sol de Mendoza La decisión fue tajante y, de un día para el otro, se alejó de los textos de Trabajo Social, pero no de esa facultad. Y es que Valeria no se resignaba a no estudiar, por lo que empezó a cursar materias de Sociología.. Empecé esta carrera, pero no me convencía mucho, no era lo que esperaba. Sin embargo, seguí un tiempo, hasta que uno de los profesores de la Universidad, Ricardo Rubio, referente en Discapacidad, me dijo que era posible ejercer como trabajadora social siendo ciega, que no había impedimentos y tras un largo tiempo retomé a ese viejo amor", contó.Con la ceguera instalada en su vida,"Siempre supe que quedarme ciega era una opción en mi vida. Por ello, cuando ocurrió, lejos de lamentarme,, empecé a realizar cursos para aprender braille y para usar el bastón y, gracias a Dios, conté con la asistencia y el acompañamiento de dos seres divinos que fueron mis padres, Mercedes y Edgardo", aseguró emocionada.Fueron sus progenitores los que la empujaron a continuar con sus estudios y no abandonar la carrera. "Mi papá me llevaba todo el tiempo a las clases, a las prácticas y me brindaba toda su asistencia. Al principio me refugié en ellos, pero después quise mi propia independencia, quise aprender a viajar en colectivo y valerme por mis propios medios", contó Valeria.