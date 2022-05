Se conocieron detalles del bebé que fue rescatado con hipotermia en Concordia

Un bebé que estaba desnudo y a punto de morir de hipotermia en las manos de un alcoholizado, fue rescatado el pasado sábado por la noche. El hecho ocurrió en calle Pública entre J.J. Valle y las Golondrinas, en el barrio Los Pájaros, de la ciudad de Concordia.Al respecto, el coordinador del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (COPNAF) seccional Concordia, Roberto Tribulatti, contó la intervención que se dio desde el organismo en este caso.Asimismo, indicó que “una vecina intervine recuperando el chico y trasladándolo al centro de salud de La Constitución. Allí se hizo presente personal de la comisaria del menor y la familia para intervenir en la situación del niño”, mientras que “la mamá y la abuela paterna estaban en la comisaría séptima reclamando que no sabían dónde estaba el bebé”.De esta manera, desde el COPNAF “se intervino y se está trabajando desde el sábado a la noche para controlar el estado de salud del niño de 45 días, sobre todo”, remarcó el funcionario. Subrayando que “no tenemos muy acreditado esta cuestión de su descompensación por hipotermia, pero sí se trabaja por el contexto en el que se produjo esta situación”.Haciendo mención al estado de la familia del niño en la órbita del COPNAF, Tribulatti explicó que “tenemos actuaciones desde el organismo con familiares de ellos, no con esta familia en particular”. Además, mencionó que en este caso, “estamos hablando de una mamá y un papá que viven en la casa de la abuela paterna, quien ejerce algún grado de cuidado sobre el bebé”.Por último, el coordinador de la seccional Concordia del COPNAF, resaltó que “ahora se harán las actuaciones de cuidado y acompañamiento para que esto no vuelva a suceder”. (Fuente: CN Digital)