El covid puede generar deterioro cognitivo similar a 20 años de envejecimiento

Las personas que superaron una internación por Covid-19 podrían sufrir un deterioro cognitivo en el tiempo similar al que causa el envejecimiento entre los 50 y 70 años, de acuerdo con un nuevo estudio de un equipo de Reino Unido sobre los efectos prolongados de la enfermedad.Los autores, de la Universidad de Cambridge, compararon el desempeño de 46 adultos que habían sobrevivido a la enfermedad grave por el virus SARS-CoV-2 en una batería de pruebas cognitivas computarizada. A diferencia de los resultados de 66.000 personas, que también tenían, en promedio, 51 años, los investigadores determinaron que los expacientes tenían menos precisión y velocidad en sus respuestas para la edad.La magnitud del deterioro, según publica el equipo en la revista EClinicalMedicine, es similar al efecto que tiene el envejecimiento entre los 50 y 70 años.El nivel de deterioro estaba relacionado con la gravedad de la enfermedad, según precisó el investigador. “Si podemos aplicarnos una vacuna y completar sus dosis, tendremos enfermedad más leve. De modo que todos esos problemas van a ser menores”, continuó.El equipo analizó el desempeño de los 46 expacientes en las pruebas cognitivas de una plataforma computarizada a seis meses del alta en el Hospital de Addenbrooke, Cambridge, entre marzo y julio de 2020. Todos habían estado internados por la forma grave de Covid y un tercio había recibido ventilación mecánica.Para las pruebas, se utilizó la plataforma Cognitron que desarrolló un equipo del Imperial College de Londres para un programa de la BBC que buscaba medir la inteligencia de la población británica.De acuerdo con la publicación, los investigadores compararon los resultados de las 46 personas que habían tenido Covid con la de 460 (10 por cada caso) que no habían tenido la enfermedad y habían participado del ciclo televisivo. Para ese emparejamiento, se tuvo en cuenta no solo la edad y el género de los grupos a comparar, sino también el nivel educativo.El grupo que había superado Covid tenía menos precisión y velocidad para responder que el grupo sin Covid. “Lo que más les cuesta es el razonamiento verbal”, indicó Menon al medio británico. En las pruebas, eso se tradujo en dificultades para completar analogías simples, de actividades cotidianas (por ejemplo, los cordones son al calzado lo que los botones a un saco).Los investigadores, según señalan, no detectaron una diferencia robusta entre el nivel de deterioro cognitivo a los seis y diez meses de la internación, aunque sí identificaron signos de lo que podría ser una mejoría, algo que el equipo ya anticipó que avanzará con más estudios.