El deporte contribuye a la “salvación de la salud mental e integral”

nnumerables investigaciones en simultáneo a la praxis, testimonio de jugadores y entrenadores la importancia que tienen los aspectos anímicos y psicológicos como factores condicionantes tanto en el rendimiento como en el desempeño en entrenamiento y partidos de jugadores y/o equipos

appa puntualizó las variables psicológicas - anímicas y de resiliencia que brinda el deporte:

; f(Área de Prevención Primaria de la Salud Anímica y Mental del Hospital Fidanza).La charla se dio “en el marco de lasy que siempre tiene las puertas abiertas para recibir a todo los que quieran sumarse al plantel. Lo están haciendo así desde hace varios años. Como comunidad se debe apoyar”.“Desde hace mucho tiempo se viene apreciando a partir de i”, hizo hincapié el Licenciado en Psicología.Consideró, en diálogo con, que “, cómo sobreponernos a las situaciones de estrés, y por sobre todas las cosas, es lindo acompañar a los chicos de las distintas edades, en entrenamientos y partidos, que reúne a la familia y a la comunidad, que lamentablemente se ha visto fragmentada con toda esta situación e pandemia que hemos venido atravesando en estos últimos dos años”.El club “sigue invitando, acogiendo, y por sobre todas las cosas dando posibilidades a los que tienen mayores dificultades de participar en esta actividad”., que han podido entrenar, con todos los resguardos sanitarios, en un ambiente abierto y libre; además de realizar una actividad física que previene toda una serie de dolencias no sólo a nivel orgánico que implica el sedentarismo, sino también a nivel emocional”, puso relevancia el licenciado en Psicología.De la misma manera, resaltó que “, pero con el apoyo de la familia, del equipo técnico, y las ganas de participar y jugar de los gurises, fueron posibilitando que en poco tiempo se puedan lograr sobreponerse a esta situación dramática y secuelas que fue dejando la pandemia en cada uno de nosotros y en la familia”.Además, comentó que hubo experiencias en donde la Liga de Fútbol Diamantina ha estado presente, en apoyo a varias comunidades de los clubes que la integran. “Todo esto va generando un gran sentido de familia yd e comunidad, sin importar el color de la camiseta, haciendo que todo esto pueda redundar en cooperativismo, no solo que sea competitividad para dejar de lado situaciones de violencia y hostilidad”, mencionó además.En el mismo sentido, C-Motivación (desarrollo de estrategias por parte de entrenadores y jugadores para activar, sostener motivación ya sea individual y grupal);-Autoestima, Autoconfianza individual y grupal (sentimiento de confianza, seguridad y valorización... Somos capaces, podemos, lo estamos logrando, nos estamos acercando al objetivo... Es el resultado del sentimiento que obtiene el trabajo del Entrenador con apoyo y acompañamiento de personas significativas/ familia de jugadores cuando son niños-adolescentes y jóvenes; se trata de colocar atención en pensamientos positivos, un optimismo realista que no desconoce errores y aspectos a ajustar desde lo individual/grupal);- Control de Ansiedad y Distrés (exceso de tensión) en situación competitiva (la propia presión del deporte en sí y de la vida) Aquí es muy importante como en las demás variables el rol y función contenedora y apuntaladora del entrenador y equipo técnico como unidad de criterio junto a familia sobre todo cuando los jugadores son niños - adolescentes y jóvenes;- Activación Cognitiva: está atento a los pensamientos que deportista tiene; la relación entre los pensamientos/sentimientos (Inteligencia Emocional/ Inteligencia Múltiple)... aquí se apunta a entrenar los pensamientos y emociones, tener el autodominio y autocontrol sobre todo frente a errores en situaciones de presión en campo de juego... Se atiende al pensamiento individual y grupal dónde entrenador/equipo técnico más familia (hinchada) son eslabones de esta totalidad.- Atención, Concentración: los jugadores y deportistas están sometidos a innumerables estímulos. Focalizar atención individual, grupal y concentrarse en lo prioritario e importante que es el Objetivo/Meta propuesto para instancia del aquí y ahora sea está entrenamiento, partido, Situación problemática e imprevisible que emerge en campo de juego.-Cohesión, Unión: compromiso y sentido de pertenencia como unidad en totalidad del Equipo, y en como tal en deportes grupales/ colectivo; se apunta a trascender a las individualidades/ egoísmos y mezquindades que condicionan y afectan rendimiento- desempeño y resultado de objetivo/ meta propuesta.