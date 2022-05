Impedir el acceso de los menores a las redes sociales “es contraproducente”

Foto 1/2 Foto 2/2 Gabriel Ferro, director de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos

El 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, que se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil.



Se entiende por bullying o acoso escolar a la forma de comportarse o dirigirse a otra persona ya sea de forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en la víctima. Es un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en los cuales la persona sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive, agresiones físicas.



En diálogo con Elonce, el ingeniero Gabriel Ferro, Director de Capacitación y Relaciones Institucionales de la Dirección de Inteligencia Criminal de la policía de Entre Ríos, habló sobre la importancia de que los padres dialoguen con sus hijos sobre qué hacen cuando navegan por internet y entendió que es “contrapruducente” impedirles el acceso a las redes sociales.



“El bullying generalmente se da entre los chicos, donde hay una interacción, y por una diferencia de clase social, credo u porque simplemente no le gusta algo se producen este tipo de cosas y con el avance de la tecnología, esto fue mutando y ha adquirido un alcance mundial”, indicó para señalar que “hay desconocimiento y falta de preocupación, cada vez que sucede un hecho hay preocupación, pero después se pierde el interés y todo vuelve a la normalidad”.



En este sentido, aconsejó que los padres “charlen con sus hijos, que les expliquen que lo que se hace puede tener consecuencias drásticas, porque se ha llegado a suicido de niños, y tratar de consultar qué hace, con quiénes habla”.



Consultado sobre a qué edad se le debería permitir a un niño tener acceso a un celular con conexión a internet, Ferro expresó que en la actualidad “es difícil decir una edad determinada, todo depende de la personalidad del niño y la relación que tenga con los padres. Impedirle el acceso a la tecnología, en forma personal digo que es contraproducente, hay que ir enseñándoles el uso, siempre bajo una tutela, un seguimiento y no un control, que no sea policial y riguroso”.



Y agregó que no permitirles el acceso a las redes sociales, “es arduo y contraproducente, porque el niño convive con otros que sí tienen acceso y lamentablemente va a buscar una herramienta o alguna forma de escapar al control y hacer algo que no nos vamos a enterar que lo está haciendo”.



Por otra parte, Ferro manifestó que han tenido que intervenir entre hechos ocurridos entre alumnos de escuelas, “pero son pocos; quizás porque no se denuncia o no se habla, y ahí está el peligro porque el niño que sufre el bullying queda desamparado”.



Cuando en algún hecho hay intervención de un adulto, “la cosa cambia y ya se habla de un delito penal, que puede terminar en la pedofilia”.



En relación a subir fotos a las redes sociales de los menores, Ferro dijo que “el consejo es no hacerlo. Tenemos que tener en cuenta la mentalidad del pedófilo, del acosador sexual y una fotografía en una ropa de playa, a nosotros nos parece super natural pero al pedófilo lo excita y lo incita a intentar contactar el menor. Esto no quiere decir que no publiquemos ninguna foto, hay que buscar un criterio entre el riesgo que tenemos de hacerlo y la ventaja de hacer conocer nuestra familia”. Elonce.com