“Se podría haber evitado”, dijo abuela paterna del niño muerto en Gualeguaychú

Fabiana Magallan, la abuela paterna de Tahiel, el niño de 2 años cuya muerte es investigada bajo un contexto de violencia y malos tratos, alertó que se podría haber actuado a tiempo ya que la madre del menor era violenta.“La hermana de ella lo tuvo bien atendido a Tahiel. Ella quería la tenencia del nene para que estuviera bien cuidado. Macarena es una mujer violenta, eso lo manifesté. No es madre, no sufrió para nada. Una madre no mata a su hijo, no tengo palabras”, señaló la abuela del menor, al referirse sobre la situación previa en la cual vivía el niño.Sobre la relación que los menores tenían con su padre señala que su hijo solo podía ver en ocasiones a los niños “porque Macarena se lo impedía”. Cuando se le consultó por qué sostenía que su ex nuera era violenta, sentenció: “Yo conviví con ella cuando vivía con mi hijo. Cuando mi hijo iba a dejar la mercadería para los chicos ella se la tiraba a la calle. Incluso, Macarena me había amenazado con prender fuego mi casa si le sacaba a mi nieto”.Finalmente, la mujer criticó el accionar del Copnaf: “Tendría que haber actuado inmediatamente, así se llevó la vida de mi nieto. Yo creo que el Copnaf tendría que actuar ya. Yo quiero tener a mi nieta qué no sé dónde está y justicia por Tahiel”. (Fuente: Radio Máxima)