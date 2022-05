Infectólogo dijo que hay “gran preocupación” por aumento de contagios de covid

El infectólogo Hugo Pizzi, integrante del comité que asesora al Gobierno ante la pandemia de coronavirus, expresó su "gran preocupación" por el aumento en la cantidad de contagios de coronavirus con la llegada de los primeros fríos y advirtió que "hay mucha gente que no se dio ni la segunda dosis" de la vacuna contra el Covid-19.



"(El incremento de contagios) Es una gran preocupación, porque cuando empiezan a bajar las temperaturas se cierran las ventanas, la gente se abigarra en las habitaciones y ahí las vías aéreas superiores enganchan cualquier microorganismo que haya", sostuvo el especialista.



En diálogo con radio La990, el experto alertó "hay un subregistro (de los casos de coronavirus) del que nadie habla".



Ante este contexto, el cordobés indicó que "lo ideal sería estar vacunado con tres dosis contra el Covid y también la de la gripe".

Y agregó: "Con eso y el barbijo vas a pasar un buen invierno".



En lo que respecta a la campaña de vacunación contra el virus Sars Cov-2, Pizzi señaló que "hay partidas (de vacunas) que se están venciendo y hay mucha gente que no se ha colocado la segunda o la tercera" dosis.



"Muchos lugares que se habían convertido en vacunatorios tuvieron que cerrar porque no iba gente", contó el infectólogo que integra el comité de asesores del Gobierno ante la pandemia de Covid-19.