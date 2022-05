Retiran carnet a conductor borracho que hizo 30 kilómetros a contramano

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó solicitó suspender a un conductor por circular en estado de ebriedad y recorrer 30 kilómetros en contramano por la ruta provincial 74, entre General Madariaga y Pinamar, quien fue denunciado por otro automovilista.El hecho ocurrió el domingo a la mañana y fue denunciado por un automovilista que dio aviso al 911.En el video puede observarse que este conductor advirtió al infractor con la bocina para que retomara el sentido de circulación correcto.El automovilista fue detenido por la Policía Vial local y al someterse al test de alcoholemia el resultado fue positivo, con un índice de 1,34 mg de alcohol en sangre.“Por poner en riesgo la vida de otras personas y demostrar una falta de respeto grave por las normas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), solicitó que sea suspendida la Licencia Nacional de Conducir del responsable, radicada en el Partido de La Costa. Este hecho evidencia los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, presente en 1 de cada 4 siniestros viales fatales”, explicitaron este lunes desde la ANSV.Por su parte, la directora de la Agencia de Educación Vial, Movilidad y Licencias de Conducir de la Municipalidad de La Costa, Silvana Fretes, indicó que no van “tolerar ninguna circunstancia que implique la falta de respeto y preservación de la propia vida y la de los demás en la vía pública. Cuando las personas beben no pueden estimar el riesgo al conducir e incrementan las probabilidades de un siniestro vial”.“Esta conducta es un indicador más que demuestra que estamos en presencia de una epidemia que ya hemos naturalizado y como Estado no podemos mirar hacia los costados y debemos trabajar en la construcción de una nueva cultura vial tomando medidas concretas, dándole a la seguridad vial la importancia que merece en la agenda gubernamental”, concluyó la funcionaria.