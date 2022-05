En festejos por 30 años de Canal Once se podrá colaborar con Suma de Voluntades

Canal Once celebrará este domingo 8 de mayo sus 30 años de vida institucional brindando información, entretenimiento y acompañando nuestro acontecer. Los festejos comenzarán a las 16 en el Anfiteatro Municipal con la actuación de Mario Pereyra como cierre.

Canal Once tiene como consigna que “”. Y en el festejo por los 30 años de este medio, la comunidad podrá volver a reforzar esta idea y sumará su “granito de arena” con alimentos no perecederos que en esta oportunidad serán destinados a Suma de Voluntades.

, agradeció “la oportunidad que nos da el canal de caminar a su lado, con el espíritu que Canal Once viene promoviendo desde hace tiempo, que es el de la solidaridad”.. “Las donaciones irán a las actividades que llevamos adelante, y para darnos un poco de tranquilidad, para que lo urgente no nos tape lo importante. Esto de poder acopiar mercadería y responder ante las necesidades, es súper importante. Así como entran las donaciones, salen. Siempre tenemos el acompañamiento de la comunidad y nos permite desarrollar otro tipo de actividades que no sólo tengan que ver con lo alimentario”, relató Albornoz., tiene una historia particular para contar. Él estuvo cuatro años en situación de calle, hoy lucha por salir adelante y el pilar para que esto se dé, fue “Suma de Voluntades” y lo agradece, sumándose a colaborar con la ONG.“En un momento quise despertar y pedí ayuda en Suma de Voluntades, fueron un pilar para mí”, resaltó Ricardo.En el mismo sentido contó que trabaja, “buscando saliendo adelante”. Y fue contundente al afirmar: “Suma de Voluntades cambió la historia de mi vida, ellos lo saben perfectamente”.En este primer lunes de mes, habitantes de Crespo se hicieron presentes en Suma de Voluntades, acercando locro y guiso y cocinaron para la ocasión.“Hace un año que en Crespo formamos un grupo muy amplio: nos sumamos con donaciones de alimentos, gente que concurre el domingo a cocinar, otros que calentamos la comida y hacemos la recorrida nocturna. Desde hace un año decidimos no ser indiferentes a lo que está pasando”, dijo a Elonce una de las jóvenes que se acercó este lunes a Paraná, a traer su colaboración para los que menos tienen.

Durante los festejos por los 30 años de, este domingo 8 de mayo -desde las 16- en el Anfiteatro Municipal habrá shows musicales, espectáculos, juegos infantiles y patio de comidas de "Paraná Come".Se presentarán los siguientes artistas: Los Bam Band (a las 16.30); Montoto y Magoya (a las 17); Los Saraluceños (a las 17.30); Eureka y Peperina (a las 18); Pont a Bailar (a las 18.30); División X / Batería NN (a las 19); Mario Pereyra (a las 19.30); y Dj Pachi durante toda la tarde.