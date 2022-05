Santi Maratea hará una colecta para ayudar a un héroe de Malvinas

Tengo que hacer cuentas pero creo que podríamos darle un millón rapido de otras colectas que “sobro”

Pd: un millón es poco, vamos con un poco más no que si???♥? pic.twitter.com/qQffVeMdgG — santumaratea (@santumaratea1) May 1, 2022

Santi Maratea comenzó una nueva campaña. Esta vez para ayudar a un ex combatiente de Malvinas, llamado Miguel Ángel González, quien padece cáncer a raíz de un tumor en la vejiga y necesita un millón de pesos para operarse.La noticia del héroe de Malvinas comenzó a circular en los medios de comunicación. Es así como Maratea se hizo eco de la historia y, a través de su cuenta de Twitter, escribió: "Tengo que hacer cuentas pero creo que podríamos darle un millón rápido de otras colectas que “sobró”. ¿Alguien tiene su contacto? Pd: un millón es poco, vamos con un poco más, no que sí?".De esta forma, el influencer puso en marcha una nueva acción para ayudar a Miguel, quien sufrió un daño en sus riñones luego de realizarse la quimioterapia y debe realizarse una intervención quirúrgica que le costará un millón de pesos.Luego de realizar el posteo para contactar a Miguel, el influencer realizó un nuevo tweet proyectando una futura acción solidaria: “Más allá del caso de Miguel Ángel hoy… algún día vamos a tener que hacer una colecta para los ex combatientes de Malvinas y su memoria”, dijo.