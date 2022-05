Celebró 70 años de su ferretería e invitó a todos con “una copita de champagne”

Mi abuela puso cartelitos y compró champagne porque hoy hace 70 años abrió su ferretería si no va nadie me lastimo pic.twitter.com/lrDfIsjikH — agustina (@agustinakraus) April 30, 2022

Este domingo se celebra el Día del Trabajador y las historias de esfuerzo, dedicación y sacrificios sobran.Una señora decidió, este domingo 1ro de mayo, realizar una celebración por el 70 aniversario de su ferretería, ubicada en la localidad bonaerense de Lanús, y la historia se volvió viral gracias a una publicación de su nieta."Mi abuela puso cartelitos y compró champagne porque hoy hace 70 años abrió su ferretería. Si no va nadie me lastimo", escribió @agustinakraus en su cuenta de Twitter, junto a fotos de la mujer y del local.El cartel, que colocó la abuela este sábado, efectivamente invitaba a los clientes a tomar "una copita de champagne" por los 70 años del negocio.La publicación cosechó miles de me gusta y retuits, por lo que este domingo, la nieta se encargó de contar el desenlace de la historia viral: varios clientes se acercaron a saludar a su abuela y a celebrar el aniversario de la ferretería.