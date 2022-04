El eclipse parcial de sol se pudo observar desde la Patagonia argentina

Le puse un filtro al celu y así se ve el #EclipseSolar ??? pic.twitter.com/wu4nO4T7t1 — Gonzalo ? (@gonzarasa) April 30, 2022

En distintas localidades de la Patagonia argentina numerosos vecinos, curiosos y aficionados de la astronomía se organizaron para observar esta tarde el eclipse parcial de sol en las zonas en las que las condiciones meteorológicas lo permitieron, en el primero de los cuatro eventos astronómicos que se producirán este año.El eclipse parcial de sol fue avistado por vecinos de El Calafate, desde la costanera local, junto al telescopio y las indicaciones de un joven venezolano que hace unos meses se instaló en la villa turística para trabajar en turismo astronómico.Bryant González, responsable del proyecto Mochileros Astronómicos, explicó ala importancia del fenómeno para la ciencia "por las mediciones que se pueden hacer" debido a que los eclipses "siempre son distintos. En este caso, si bien es parcial, no como el de 2010, sabemos que no volverá a repetirse".Vecinos de la localidad se acercaron poco después de las 15 al borde costero de la comuna para compartir el evento, con un cielo mayormente despejado, aunque por momentos con nubes, "porque en la Patagonia y en este lugar es uno de los mejores sitios para observarlo ya que nos encontramos a Latitud 50 Sur y eso permite que haya mayor campo de cielo austral, mayor campo de cielo visible", dijo González.Con las medidas de prevención recomendadas, los presentes permanecieron en el lugar hasta las 17,50, cuando finalizó el eclipse y comenzó a anochecer.El objetivo de la observación en Santa Cruz forma parte de la tarea que realiza Bryant González desde hace varios años.Su "mochila astronómica" porta varios elementos necesarios para aprender básicamente sobre los fenómenos del cielo, desde el año 2017 cuando partió de su Venezuela natal para recorrer ocho países y unas 200 ciudades.El producto Mochileros Astronómicos busca "atraer a las personas de todo el mundo a que conozcan las maravillas del cielo patagónico"; por lo que luego del trabajo en la temporada turística de El Calafate continuará viaje a Ushuaia para presenciar allí el próximo eclipse de luna del 15 de mayo.Santacruceños de distintas localidades expresaron su admiración ante el fenómeno astronómico, principalmente a través de las redes sociales."Acá a las 16,45 empezamos a ver cómo la luna se atravesaba entre el sol y la tierra. Afortunadamente hoy tuvimos pocas nubes y pudimos disfrutarlo", dijo auna emocionada vecina de Río Gallegos que asistió "por primera vez en mi vida" al acontecimiento.Beatriz García, investigadora del Conicet, indicó ayer en diálogo conque el sudeste de la región patagónica argentina fue, según las condiciones meteorológicas, uno de los mejores lugares del país para observar el eclipse solar parcial que ocurrió esta tarde y en el que se pudo ver al disco del Sol "como comido" ya que la Luna interpuesta entre éste y la Tierra cubrió un 39% de su superficie.Este eclipse solar parcial fue el primero de cuatro eventos astronómicos que se producirán este año y pudo verse en Argentina, Bolivia, Paraguay y en el Pacífico" con un sol "en el poniente", es decir, que ocurrió por la tarde, desde las 17.36 hasta las 18.38, hora argentina."Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra se produce un eclipse de Sol, pero para que sea total, el cono de sombra de la Luna tiene que llegar a tocar la Tierra y no es este caso ya que es el cono de penumbra el que la toca, entonces no se oculta por completo el disco del Sol", explicó la especialista en diálogo conGarcía recordó que si bien los eclipses solares parciales no son tan "convocantes" como los totales, "este evento se ha vuelto un poquito famoso porque viene acompañado de otro que sucederá en dos semanas que será uno lunar total".Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de mayo (alrededor de la 1) se producirá un eclipse total de Luna, un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y produce un cono de sombra que oscurece al satélite y "no hace que ésta desaparezca, sino que se vea enrojecida".