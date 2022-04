A pocas horas del eclipse: claves para verlo en Paraná y otros detalles

La llegada del primer Eclipse Solar de 2022, tendrá lugar este sábado 30 de abril. Será visto en todo el mundo, pero los más privilegiados son los que viven en el hemisferio sur. No puede observarse sin protección especializada. No obstante, las previsiones no son las mejores, porque podría estar nublado, impidiendo apreciar el fenómeno tan esperado.



Walter Elías, presidente de la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA), contó que el de este sábado “será un eclipse solar parcial, eso quiere decir que la luna va a cubrir un pedacito de sol. Será desde las 17:50 aproximadamente. Lo lindo es que será al atardecer, lo malo es que el clima no estaría acompañando”.



Manifestó que en primera instancia, tienen previsto “ir al muelle de Bajada Grande donde apreciamos generalmente este tipo de fenómenos, a hacer las observaciones con telescopios”. A partir de las 15, aproximadamente, informaremos por los medios y redes sociales “si se podrá ver desde Paraná”.

Aconsejó “no observarlos a simple vista, siempre tener algún instrumento adecuado para protección, que puede ser anteojos especiales, en forma indirecta observando la sombra que produce, por ejemplo haciendo una perforación pequeña sobre una hoja de papel, viendo la luz que pasa por ese agujerito, reflejado en el piso”.



Como será en el horario del atardecer “no será tan perjudicial observarlo”, aseveró.



Sobre el eclipse de luna que siempre se registra a los días en que se produce el de sol, indicó que será el 15 de mayo y que entienden que podrán hacerlo desde el Observatorio de Oro Verde.



Al mismo tiempo, detalló que tienen a la venta, para colaborar con la asociación, anteojos especiales para ver estos fenómenos. Tienen un costo de 800 pesos. En Mercado Libre están a 1500 pesos.



Quién desee adquirirlos puede comunicarse con la asociación a través de las redes sociales o en la página “AstroEntreRios”. Elonce.