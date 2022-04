Realizarán controles en todo el país en el operativo Alcoholemia Federal

Controles a conductores particulares y profesionales se realizarán mañana en todo el país en la 17 edición de Operativo Alcoholemia Federal a cargo de agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Via y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que realizará a conductores profesionales de transporte de carga y pasajeros.



En los operativos participarán, además de los organismos nacionales, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y decenas de municipios



“Las cifras de reducción de casos de alcoholemia positivas a la mitad son el ejemplo de lo que pasa cuando una política pública que busca generar conciencia es sostenida en el tiempo: cada vez son más las personas que se suman a la enorme mayoría que acompaña y entiende que atrás de ese control está el cuidado de la vida. Es fundamental el trabajo coordinado con los organismos de control, con las fuerzas de seguridad,", dijo el ministro de Transporte, Alexis Guerrera



El funcionario indicó además que con las provincias y los municipios "se siguen detectando a esa pequeña porción de personas que todavía se creen más vivas que los otros y que piensan que poner en riesgo su vida y la de los demás no tiene consecuencias”.



Por su parte, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, destacó que "cada vez más jurisdicciones se suman a esta iniciativa que en los resultados vemos que es efectiva, porque son muchos más los conductores que deciden no tomar nada de alcohol a la hora de manejar”.



En la edición de marzo el 3% de los test de alcoholemia fueron positivos, de los cuales mayormente se trató de motociclistas de entre 18 y 45 años.



Del informe realizado por el Observatorio Vial de la ANSV, se destaca que el 95% de los conductores controlados registró alcohol cero en sangre.



La Alcoholemia Federal se realizó por primera vez en diciembre de 2020 y desde su implementación se redujeron un 50% las alcoholemias positivas registradas (8% de casos positivos en la primera edición).



En esta nueva edición, también se reforzarán los controles a conductores profesionales de transporte de cargas y pasajeros



En la Ciudad de Buenos Aires habrá 9 puntos de control distribuidos en distintos tramos de la Avenida General Paz.



Desde febrero de este año en CABA, los conductores que pasen el límite máximo tolerado de alcohol en sangre (0,5 gr/l para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l para principiantes y conductores profesionales) se les retirará la licencia de conducir y quedarán inhabilitados para manejar un vehículo por un período de entre dos meses y dos años.



El Ministerio de Transporte destacó que en 1 de cada 4 siniestros viales fatales se detecta alcohol en sangre en alguno de los conductores.



"Desde la ANSV continuamos impulsando el proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante en el Congreso de la Nación y esperamos que pronto pueda avanzar esta iniciativa que la sociedad reclama su debate hace tiempo", dijo Martínez Carignano.