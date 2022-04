Proteccionistas de animales y veganos marcharon al Congreso

Organizaciones proteccionistas y activistas veganos se concentraron este viernes por la tarde en el Obelisco y luego marcharon al Congreso Nacional para reclamar por los proyectos en defensa de los animales presentados en la Cámara de Diputados, en el marco del Día del Animal que se conmemora y que fue resignificado desde 2019 como Día de la Lucha por la Liberación Animal.La concentración en el Obelisco comenzó cerca de las 18, mientras que a las 18.30 la columna comenzó a marchar por la avenida Cerrito hacia la avenida de Mayo y de allí hasta el Congreso, donde tuvo lugar a las 19 un acto con oradores que se refirieron a los proyectos.Durante la marcha el integrante de la organización “Timón Verde”, Juan Esteche, afirmó en diálogo con Télam: “Hoy marchamos para ponerle fin a la explotación animal, es una lucha que contra el especismo que es la discriminación que ejerce el ser humano por especie creyéndose superior; por eso decimos que los animales no son objetos, no son comida, testeo, entretenimiento, deporte o vestimenta, luchamos por el fin de la explotación animal, no solo el maltrato”.Pablo Hafliger, integrante de “Anima”, dijo a Télam que “el Día del Animal nace como un día de festejo y nosotros como organización desde 2003 lo resignificamos como un día de lucha para dejar de condenar a la esclavitud a los animales; proponemos sacar a los animales del uso cotidiano, además de promover el veganismo y los derechos animales”.Adriana Cero Devoto, una activista que se acercó a la marcha con una bandera recordando a “Rubio”, un perro asesinado en la costa bonaerense, señaló en diálogo con Télam que “la castración es necesaria porque es la única salvación de muchos animales, el crecimiento de la población y la tasa de natalidad de perros y gatos en el ámbito urbano hace que terminen siendo víctimas de maltrato o terminen sacrificados en zoonosis; es necesario que haya castración obligatoria para todas las mascotas”.Patricia Alvarado, presidenta del refugio “San Francisco de Asís”, sostuvo que “estamos en el siglo XXI y es de terror que los políticos todavía no entiendan que los animales no están para ser explotados, cuando vemos un caballo tirando de un carro se están rompiendo muchas leyes y nosotros estamos militando para erradicar la tracción a sangre”.Mary Antúnez, excoordinadora del Departamento de Sanidad y Protección animal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se refirió a Presupuestos Mínimos de protección para la Fauna Urbana; Eliana Couso, titular de la Asociación Civil Lucha por la Integridad Social y el Derecho Animal (Aluisa), al proyecto que prohíbe la Tracción a sangre en todo el territorio nacional, y Laura Krekcza, vicepresidenta de Animal Libre, al proyecto Mi menú Vegano, los tres vigentes en la Cámara de Diputados de la Nación.El Día de la Lucha por la Liberación Animal se institucionalizó en virtud del nuevo estatus alcanzado por los animales como personas jurídicas no humanas sujetos de derechos.El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, destacó este viernes, en el marco del Día del Animal, que se se asiste a "una nueva etapa de cambio de paradigmas” en la consideración, por parte de la sociedad, de los derechos y el bienestar de los animales, al anunciar los puntos centrales que contendrá un proyecto de ley sobre bienestar animal elaborado con la participación de distintos sectores, que será enviado al Congreso para su tratamiento.Cabandié enumeró los distintos aspectos consensuados "con la participación amplia de academias, agencias, ONG, y de los que vienen peleando cada día, con mucho esfuerzo en torno a los derechos de los animales”, al hablar en el cierre del Foro Federal de Bienestar Animal, que se realizó en coincidencia con el Día del Animal, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.