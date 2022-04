Murió puestero atrapado por una tormenta de nieve en el Cerro Catedral

Se trata de Manuel Benítez, quien el martes pasado se dirigía al al refugio Frey, uno de los más visitados del Cerro Catedral, cuando fue sorprendido por la tormenta, y fue intensamente buscado durante 14 horas.



El hallazgo de su cuerpo, cubierto por un metro de nieve, se produjo este jueves al mediodía a unos cinco metros del sendero y a unos cien metros del refugio al que se dirigía, se informó en medios locales.



Los primeros indicios apuntan a que la muerte del puestero se produjo por hipotermia.



Responsables del parque describieron a la tormenta de nieve que fue acompañada de viento blanco como inesperada y habría sorprendido al joven, que fue descripto como un puestero con poca experiencia.



El presidente del Club Andino Bariloche, Martín Enevoldsen, sostuvo que se realizará una investigación sobre el triste hecho, ya que consideró que "hubo pasos que se saltearon" en el protocolo de montaña.



Enevoldsen señaló que se le pedirá explicaciones al concesionario del refugio, Federico Pajarín, para establecer las causas.



"Muchas veces, cuando no se cumplen los pasos del protocolo, ocurren estas situaciones. Si la picada está cerrada por viento o nevada, no podés ir a la montaña. Se recomienda siempre ir con otra persona para que, en caso de un accidente, pueda avisar. Y salir temprano", explicó en declaraciones al diario Río Negro.



En el mismo sentido, apuntó que "el 90% de los accidentes de montaña suceden por exceso de confianza, sin querer violar los códigos. No es una transgresión ir solo a la montaña, pero si sabés que va a nevar, te la jugás".



En cambio, Hugo Paradela, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, sostuvo que no se violó ninguna prohibición, ya que estas rigen para los visitantes y no para los trabajadores de las concesiones del Club Andino.



En ese sentido, manifestó que el puestero Benítez actuó "bajo sus responsabilidad".



"De antemano los trabajadores de los refugios tienen los conocimientos y las previsiones. Y entiendo que este muchacho habrá leído las condiciones. Pero dada la sensibilidad del caso prefiero no opinar en este momento sobre lo ocurrido ni sobre la capacidad de las personas, porque no me parece ético", expresó.



