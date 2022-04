La lista de smartphones en los que dejará de funcionar WhatsApp este sábado

Como ocurre cada año, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se actualiza y muchos smartphones dejan de contar ella. Eso sucederá este sábado y algunos usuarios de Android deberán tenerlo en cuenta para no sorprenderse sin la plataforma.



Aunque las actualizaciones traen nuevas herramientas y funciones, hay muchos celulares que no pueden soportarlas. Por eso, algunos modelos con sistema operativo dejarán de tener la app de Facebook Meta.



Cómo saber si el smartphone soportará la nueva versión de WhatsApp



WhatsApp señala que los celulares que no tendrán más la app serán aquellos que aún funcionan con el sistema operativo Android Ice Cream Sandwich. Entonces, para seguir chateando debes tener Android 4.1 o superior. Si deseas comprobar qué versión tenes, seguí estos pasos:



-Deberás dirigirte a los Ajustes de tu celular.

-Luego desplázate hacia abajo y busca la pestaña Sistemas.

-Allí pulsa sobre “Información de teléfono”, que mostrará la versión de Android existente y si es compatible o no con WhatsApp.



Adiós WhatsApp: la aplicación dejará de funcionar este sábado en estos smartphones



Los modelos de celulares que no gozarán más de WhatsApp son los que tienen Android Apple Pie, Banana Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0, Ice Cream Sandwich 4.0.