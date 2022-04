Bono de $18.000: En qué consiste el análisis socioeconómico que realiza Anses

El Refuerzo de Ingresos es una política destinada a las personas que más lo necesitan. Por esta razón, es que se realizará un análisis socioeconómico de quienes se inscriban. Excepto los jubilados y pensionados que cobrarán el Refuerzo de Ingresos de 12.000 de pesos en forma automática, junto con su haber de mayo.Para poder identificar con mejor precisión quiénes son los destinatarios a los que les corresponde este Refuerzo, se va a requerir a los solicitantes que completen, al momento de finalizar su inscripción, una declaración jurada sobre su patrimonio y sus condiciones de actividad laboral e ingresos mensuales.Es importante resaltar que el Refuerzo de Ingresos está destinado a quienes más lo necesitan y no a personas que se encuentren en una buena situación económica, pese a no contar con ingresos formales. Un ejemplo típico sería el de aquellos hogares en los que un solo miembro de la pareja trabaja fuera del ámbito doméstico y, aun así, percibe altos ingresos (hogares de profesionales, trabajadores jerárquicos o con altos salarios, magistrados, etc.). Por más que en esos casos haya una persona que aparezca como no registrada (frecuentemente la mujer, pero no necesariamente), eso no le acarrea condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que es un requisito excluyente para solicitar este Refuerzo.Por eso se solicita a quienes se inscriban que sean responsables al aceptar los términos de la declaración jurada, que luego se cruzará con las diferentes bases de AFIP, Migraciones y de otros organismos. Esta declaración jurada es una herramienta legal que permitirá a la ANSES recuperar cobros indebidos en caso de que fuera necesario.El Refuerzo de Ingresos de 18.000 pesos por persona es un esfuerzo muy importante que realiza el Estado nacional. Por ende, esta Administración debe realizar el proceso con la mayor transparencia y responsabilidad para que el Refuerzo llegue a quienes debe llegar.Entre la información que