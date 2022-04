Frío amanecer en Entre Ríos con sensaciones térmicas inferiores a 5 grados

Una importante masa de aire frío ingresó a la zona central del país y provocó un fuerte descenso de las marcas térmicas. Las provincias afectadas abarcan toda la zona central y sur de Argentina, involucrando a Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, centro y sur de Córdoba, Entre Ríos, extremo sur de Santa Fe y toda la Patagonia.Los registros de la madrugada daban cuenta de temperaturas de 5 grados en el sur entrerriano y de alrededor de 8 grados en el resto de la provincia. No obstante, producto del viento del sur, las sensaciones térmicas eran inferiores. Así, por ejemplo en Victoria descendieron hasta 2,4 grados, mientras que en Paraná, a las 4.00 hubo una sensación de 5 grados.Para hoy en nuestra provincia se aguardan vientos débiles con incrementos temporarios a regulares del sur y sudeste. Despejado a muy poco nuboso. Tiempo bueno y humedad en disminución. Presión en alza sostenida y una temperatura máxima que rondaría los 20 grados.A partir del sábado se espera que los registros térmicos mínimos comiencen a aumentar de manera generalizada, debido a la presencia del viento prevaleciente del sector norte.No obstante, “habría un incremento de nubosidad lo que haría que las máximas estén en el orden de los 16 grados. A la noche podría haber alguna inestabilidad”, ya que “un sistema frontal ingresaría sobre el norte del litoral y llegaría al sur de Corrientes. Podríamos tener parte de esa inestabilidad, preponderantemente en el norte de la provincia, donde son probables algunas lluvias y tormentas. En Paraná las precipitaciones no serían importantes”, dijo ael meteorólogo Alejandro Gómez.“El domingo mejoran las condiciones, con una mañana fresca y tarde templada con unos 21 grados. Estará poco nuboso o parcialmente nublado”, estimó.Enseguida dio cuenta de que “es difícil de pronosticar el comienzo de la próxima semana”, aunque estimó que el lunes a la tarde habría aumento de la nubosidad. “Una nueva perturbación en niveles medios llegaría lunes a la noche o martes, lo que generaría condiciones de inestabilidad. Es un sistema que se está formando en el Pacífico, a unos 2.000 kilómetros de nosotros, por lo cual una leve variación podría modificar lo que suceda en nuestra zona”. No obstante, alertó que “hay que poner algún punto de atención”, en esto.Finalmente, “desde mediados de la semana que viene las condiciones estarían buenas, pero no con demasiado frío”, completó Gómez.