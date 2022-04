El acatamiento al paro bancario “fue casi total”: no descartan nuevas medidas

Se realizó un paro nacional total de actividades en las entidades financieras públicas y privadas.“En la seccional de Paraná tuvimos un acatamiento casi total, prácticamente no hubo ningún tipo de actividad financiera”, señaló aJuan Carlos Navarro. Además, informó que a nivel nacional el paro fue “prácticamente total. Los compañeros bancarios de la sede central en Buenos Aires, realizaron una importante movilización”.“En Entre Ríos hicimos dos asambleas en los bancos más importantes, con la presencia de casi todos los trabajadores. Nos encontramos muy satisfechos y no nos sorprende la respuesta de los empleados”, valoró, el titular de La Bancaria seccional Paraná.Según indicó, “cuando nos sentemos a dialogar con el gobierno y los empresarios, sabemos que contamos con el apoyo de los trabajadores. Sabemos también, que este respaldo nos da una obligación para llevarle una respuesta satisfactoria”.Desde el gremio comunicaron que este viernes la actividad bancaria será “normal”. En el transcurso de los próximos días “nos sentaremos a analizar y mantener contacto con los empresarios”. Sin embargo, aclaró: “si no tenemos avances, no descartamos una movilizaron nacional que se realizará en Buenos Aires con la participación de todo el país”.“Esperamos que haya una reflexión por parte del sector empresarial y pretendemos que el Ministerio de Trabajo no tenga una actividad pasiva y apoye el reclamo de los trabajadores”, mencionó.El gremio exige una actualización salarial del 60%, considerando que esa es la inflación que esperan las entidades financieras para este año: “pero no queremos más de tres tramos y en esa parte está la negociación”, finalizó.