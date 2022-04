Reportan caída de WhatsApp en todo el mundo

El ritmo de mensajes ha decrecido, hasta que han empezado paréntesis que han hecho saltar las sospechas. Y la duda se ha confirmado. WhatsApp ha sufrido este jueves una caída mundial de la que aún no se ha restablecido completamente.



El servicio de la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo registra cortes que provocan que algunos de los mensajes no lleguen (por el momento) o lo hagan mucho más tarde de lo habitual. Y para los usuarios que no se hayan percatado de la situación, no tienen más que fijarse en si el 'famoso' reloj aparece en sus chats o incluso que tengan una notificación en sus dispositivos: «Puede que tenga nuevos mensajes», habitual cuando la conexión no es del todo correcta y las comunicaciones fallan.



Como suele pasar en estos casos, los usuarios de WhatsApp han recurrido a las redes sociales (especialmente a Twitter) para compartir su problema, aunque desde la cuenta oficial de esta compañía por el momento no se han pronunciado.



La plataforma web Downdetector, acumuló avisos de usuarios sobre la caída de WhatsApp. Entre las 17 y las 18 se recibieron más de 7800 reportes de que la aplicación no funciona.