Virus mano-pie-boca: una enfermedad que reapareció tras la pandemia

"El síndrome mano-pie-boca (MPB) es una enfermedad febril común en la infancia, y bastante frecuente, que presentó un aumento de casos en estos días en todas las provincias", comunicó ala médica pediatra del Centro de salud "Dr. Arturo Illia" de Paraná, Dra. Silvina Canle.Y continuó: "Es una enfermedad viral que produce aparición de llagas en la boca y lesiones como ampollitas en pies y manos; se transmite por contacto de persona a persona a través del contacto con secreción respiratoria o superficies y elementos contaminados, y también se elimina por materia fecal".El síndrome mano-pie-boca "afecta a los menores de cinco años, pero también niños más grandes y a adultos". "Es una enfermedad benigna que se resuelve en aproximadamente siete días, que es el período de mayor contagio, pero el virus se puede seguir eliminando a través de materia fecal y puede seguir contagiando", alertó.

Para evitar los contagios, la pediatra recomendó que "lo ideal es excluir a estos chicos de la escolaridad, guarderías y jardines maternales, que es donde más casos se presentan, hasta que esté resuelto el cuadro; en las viviendas también hay que tratar de aislar al paciente y no compartir cubiertos ni juguetes"."La enfermedad no tiene un tratamiento específico, pero si se deben tener en cuenta algunas complicaciones que se pueden presentar por deshidratación en chicos que están con fiebre y no se pueden alimentar bien porque las llagas en la boca son muy doloras", especificó la especialista y completó: "Las llagas se ven en la cara interna de las mejillas, en el costado de la lengua y de los labios; mientras en las manos y en los pies, aparecen ampollitas en palma y planta, y puede afectar la zona de los glúteos que es la cubierta por el pañal en los más chicos". En ese sentido, la pediatra instó a "vigilar que esa lesión en la piel no se sobreinfecte"."No hay un tratamiento específico y los casos, generalmente, se resuelven de manera benigna sin mayores complicaciones", tranquilizó Canle y refirió que "son poco frecuentes las complicaciones a nivel del sistema nervioso, que se puedan producir meningitis o encefalitis".En la oportunidad, la pediatra informó que "hubo un brote (de MPB) antes de la pandemia, después se dejaron de ver esos casos por el aislamiento y la falta de contacto entre los chicos; y ahora, con el restablecimiento de la vida habitual, están empezando a circular estos virus que se trasmiten a través de secreción respiratoria".Y recalcó "mantener los cuidados, continuar con el lavado de manos frecuente, evitar llevar las manos a la boca, la nariz o los ojos, además de la ventilación de los ambientes y la limpieza de las superficies comunes". "No es necesario cerrar los jardines", remarcó.