El Papa Francisco pidió que se trate mejor a las suegras y a ellas no criticar

Papa Francisco pidió públicamente que se trate mejor a las suegras. Lo hizo en una nueva catequesis dedicada a los ancianos, celebrada durante la audiencia general que se llevó a cabo en la plaza de San Pedro. No obstante, también tuvo palabras para ellas, a las que les instó a no criticar, "a tener cuidado con su lengua".



El Pontífice celebró este miércoles una audiencia en Roma ante varios miles de fieles. Saludó desde su vehículo durante un recorrido entre los varios sectores de la plaza y se lo vio con serios problemas a la hora de caminar debido a sus problemas de rodilla, que lo obligaron a suspender algunos actos en su agenda.



En su catequesis, explicó que existen "lugares comunes sobre vínculos de parentela creados por el matrimonio, sobre todo entre suegra y nuera", pidió superar "los prejuicios más comunes, y enfatizó: "Hoy en día, la suegra es un personaje mítico, no digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas. Pero son la madre de tu marido, de tu mujer".



En ese sentido, Francisco explicó que las suegras "son también madres, son ya mayores y una de las cosas más bonitas para las abuelas es ver a sus nietos. Es cierto que a veces son un poco especiales, pero han dado todo. Al menos hazlas felices, deja que lleven su vejez con felicidad".



Sin embargo, les hizo reclamo a las suegras, a quienes les envió este mensaje: "A vosotras, suegras, os digo: tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua".



Francisco, además, explicó que "la juventud se revela capaz de dar de nuevo entusiasmo a la edad madura" y que "la vejez se descubre capaz de reabrir el futuro para la juventud herida". Por eso, insistió en la importancia de "una alianza de las generaciones".