Bancarios ratificaron el paro general para este jueves

? Ante una propuesta inadmisible realizada por la patronal en la audiencia paritaria del día de hoy, nuestra respuesta es ratificar el PARO NACIONAL para mañana jueves 28 de abril.



? ¡Todos nos desconectamos, nos movilizamos y paramos! pic.twitter.com/eg74Fdq7aE — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) April 27, 2022

El gremio bancario ratificó el paro general para este jueves 28 de abril por considerar “una propuesta inadmisible” la oferta recibida por parte de las cámaras bancarias en la audiencia paritaria llevada a cabo este martes. Los trabajadores de los bancos con sucursales en Entre Ríos se adhieren a la medida de fuerza."Ante una propuesta inadmisible realizada por la patronal en la audiencia paritaria de hoy, nuestra respuesta es ratificar el paro nacional para el próximo jueves 28 de abril de 2022", comunicaron desde La Bancaria.“Se desconoce el mandato del Presidente de la Nación, quien claramente manifestó que los sueldos deben superar a la inflación, las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras y ante esta provocación nuestra respuesta es ratificar el paro nacional para el próximo jueves 28 de abril de 2022″, dijo la entidad gremial en un comunicado.La Bancaria agregó que el paro “se hará efectivo de manera presencial, con quite de tareas y posterior movilización, así como también con desconexión total de los compañeros y compañeras que están en la modalidad de teletrabajo”.“Invitamos a las cámaras empresariales, especialmente a las privadas, a reflexionar urgentemente, ya que, empecinadamente, siguen mirando solo su conveniencia, producto de su avaricia y sus rentabilidades de manera mezquina, sin importarles avasallar nuestros derechos”, concluyó el comunicado.Las cámaras bancarias, según pudo saber Infobae, le habían asegurado a la representación gremial que los aumentos iban a equipar la pérdida por la inflación. Asimismo, aseguraron que en el primer trimestre ya se otorgaron aumentos a cuenta en ese sentido.“Siempre les garantizamos que van a estar por encima de la inflación y no van a perder poder adquisitivo, tal como ocurrió en los últimos tres años”, explicaron a Infobae en una cámara bancaria que participa de la negociación. “Hay compromiso de reparar la inflación pasada, pero no se puede aumentar en base a la inflación futura. Eso contribuiría a elevar las expectativas, con el impacto macro que nadie desea”, agregaron.El gremio exige una actualización salarial del 60%, considerando que esa es la inflación que esperan las entidades financieras para este año. Además, reclama una la regulación de la ley de teletrabajo, guardería universal, tercerizaciones y reconversión de los puestos laborales respecto del avance tecnológico. También pide que se paren los cierres de sucursales así como derogar las circulares del BCRA que ofrecen servicios financieros por fuera del sistema bancario.