El atleta paranaense Julián Molina vende rifas para competir en España

El paranaense Julián Molina organiza una rifa para competir en España. El campeón argentino en 5000 metros llanos y 3000 metros con obstáculos, llevará adelante un sorteo solventar sus gastos de estadía, traslados y alimentación en sus próximas competencias internacionales.“Viajo con la Selección Argentina el próximo 15 de mayo a Alicante, España para competir el 21 y 22 en las pruebas de 3000 y 5000 con obstáculos. Lo que sucede es que después, se me presentó la posibilidad de quedarme un mes, porque me inscribieron para participar en cuatro torneos internacionales”, contó aSegún señaló, es una oportunidad para poder competir con los mejores atletas del Europa, mejorar marcas y “tener ese roce internacional que me ayudará a prepararme para los Juegos ODESUR”.El joven continúa con sus emprendimientos y juntando dinero de los torneos en los que participa: “pero no alcanza, comprar euros es muy caro y la idea de la rifa es para juntar un poco más para poder estar allá. Los vuelos los tengo. Estoy tratando de buscar la medalla que tanto quiero para el país y para mí”.El joven está radicado en Rosario. Las personas que quieran colaborar con el derpotista, se pueden comunicar a través de 343-4543983.Entre los premios se sorteará: Ropa deportiva; anteojos de sol; parlante inalámbrico; alimentos para mascotas y una cucha; bebidas como cerveza y vinos; alimentos saludables; Sesiones de Kinesiología; entre otros. Elonce.com