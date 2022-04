“La historia de una pareja de chicas” detrás de una alianza hallada en un lago

Un buzo de la ciudad chubutense de Esquel encontró una alianza de compromiso en el Lago del Desierto, creó una cadena solidaria en una red social para hallar a quien la había perdido y se contactó con él la dueña del anillo, que le contó que se había separado de su novia y, desesperanzada, lo arrojó al agua.Marcos Ponce, quien además es fotógrafo subacuático de Esquel y se encontraba realizando un viaje familiar en el mencionado lago, cerca de El Chaltén cuando se produzco el hallazgo, contó: "Cuando estaba terminando el buceo, vi un resplandor que me llamó la atención, me acerqué y vi el anillo".Luego descubrió que en la alianza era de oro de 18 kilates y que en la misma había unas iniciales y una fecha, 21 de marzo de 2015, por lo cual decidió realizar una publicación en Facebook para encontrar al dueño y la misma fue compartida por 4.000 personas en unas pocas horas."A las once de la noche se contactó conmigo una chica contándome una historia. Es la historia de una pareja de chicas, una de Río Turbio y otra de La Plata. Se separaron y una de ellas tiró el anillo al agua de manera intencional. Cuando ella lo arrojó pensó en el destino, si el anillo tenía que regresar, iba a regresar. Ella vio la publicación y dijo que el destino le estaba dando un mensaje", relató Ponce en diálogo con Diario Jornada.Luego, ambas mujeres se contactaron con el hombre de forma separada y le agradecieron el gesto, tras lo cual Ponce reveló: "Es una alianza de compromiso, se separaron porque vivían en La Plata y una de ellas se tuvo que volver a Río Turbio"."El anillo lo arrojó el 10 de enero de este año, estuvo 65 días en el agua. No le había contado a nadie sobre el anillo y ahora lo quiere recuperar. Parece que es una historia con final abierto", culminó Ponce.