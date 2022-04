El hijo de un ex Puma sufrió un paro cardíaco en pleno partido en Francia

Esteban Noriega, hijo del exjugador de los Pumas y los Wallabies, Patricio Noriega, colapsó en medio de un partido, por los cuartos de final de la Liga de Aquitania, entre su equipo, Unión Rugby Gascon, y Marsacq XV, disputado el domingo último. El jugador, de 32 años, fue atendido inmediatamente en el campo de juego por los servicios de emergencia y trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Burdeos, tras quedar sumido en un coma artificial con pronóstico vital.Noriega se derrumbó en pleno juego y según una fuente del club Marsacq XV, el árbitro rápidamente tomó su teléfono para solicitar la ayuda urgente. Olivier Courrègelongue, dirigente de SC Captieux, club donde se desarrolló el match, explicó que los guardias civiles llegaron rápidamente para brindar los primeros auxilios, según se publica en el sitio www.rugbyrama.fr El entrenador de la US Gascon, Khaled Kahlouchi, fue el primero en acercar un desfibrilador que estaba en el club y muy cerca del campo: “El hecho de que tuviéramos un desfibrilador cerca sin duda lo salvó”, explicó Courrègelongue. Los jugadores formaron una barrera para evitar que se registrase el momento”, según consigna el portal actu.fr.Esteban Noriega fue operado el domingo por la noche por dos arterias obstruidas. “Todos están en shock, pero obviamente unidos; todos estamos a su lado. Teníamos al teléfono a su padre, Patricio Noriega, tratamos de tranquilizarlo y le dimos nuestro apoyo. Todos están juntos en este duro momento, estamos esperando buenas noticias”, explicó Courrègelongue.“La está luchando”, dijeron desde el entorno de Noriega, y reconocen que está en una situación muy delicada. Omar Hasan, expilar de los Pumas y amigo del Pato, se expresó en Twitter con un mensaje en francés: “Oremos todos por mi querido Esteban Noriega que está luchando por su vida. Todo mi apoyo para mi querido amigo Pato, su esposa y toda la familia”.Patricio Noriega, es un ex pilar de Hindú y los Pumas, con los que disputó el Mundial de 1995. Al año siguiente, emigró para jugar en Australia. Allí le ofrecieron integrar los Wallabies, donde debutó en 1998 y llegó a ser ídolo. Con el seleccionado de Oceanía participó del Mundial de 1999, pero no pudo ser parte del de 2003, en territorio australiano, por una lesión de espalda que forzó su retiro un año más tarde.Una vez retirado, volvió al país y fue entrenador de Hindú y de Lomas. En las divisiones juveniles del conjunto de Don Torcuato también jugaban sus hijos Esteban y Santiago, mientras que el menor, Thomas, lo hizo en las menores del conjunto del sur bonaerense.“Es el sueño máximo que tengo. Mi mayor anhelo es entrenar a Los Pumas. Hoy estoy trabajando en Francia pero no lo voy a ocultar, me encantaría estar al frente del seleccionado argentino”, dijo hace unos años.En 2005, cuando volvió al país, en el marco de una entrevista con LA NACION, Noriega explicaba: “El motivo que nos trajo de vuelta a la Argentina fue familiar porque quería que los chicos terminaran de formarse aquí y que disfrutaran de su país; Patito (Patricio, vino a la Argentina con la condición de que también viniera su novia, Huilki) y Esteban estaban en una edad para volver, porque si pasaban un par de años más se iba a hacer difícil. Mi idea siempre fue regresar a la Argentina”, dijo Pato padre.El ex pilar de los Pumas se deshace en elogios cuando habla de sus hijos y describe sus aptitudes rugbísticas: “Patricio se parece a mí en el temperamento: es áspero, loco por entrenarse, le enseñás y se empeña hasta que le sale bien. Esteban es un talentoso, pero más vago para entrenarse. Andy jugó el año pasado en el Marista Champagnat de Canberra, pero este año lo operaron de la cadera, recién podrá volver el año que viene. Y Thomas va a dar que hablar, tiene un carácter y un temperamento terribles, lo veo muy bien dotado físicamente”.