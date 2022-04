Sociedad Sigue el misterio por la aparición de animales mutilados en algunas provincias

Una productora ganadera del establecimiento San Benjamín, de la zona de Tabossi, encontró un novillo con extraños cortes y mutilaciones dentro de un corral. El animal de unos 300 kilos y pelaje oscuro tenia parte de cara con cortes y se le ven los huesos.En diálogo con, la mujer detalló que “en el corral tengo novillos de engorde, los recorro siempre, el miércoles pasé y estaba todo bien, pero por las lluvias no pude ir ni jueves ni viernes, cuando volví el sábado me encuentro con esto”.El animal presentaba singulares cortes y faltaban algunas partes anatómicas del cuerpo, como la lengua. Tenía cortes perfectos, milimétricos y específicos, los mismos estaban cauterizados, en la cabeza y el cuerpo.Lo más llamativo que contó la mujer fue que “no es la primera vez que pasa, el año pasado ocurrió lo mismo”, aseguró al resaltar que “a fines de agosto y comienzo de septiembre me encuentro con una vaquilla así que le faltaba parte de la cara y todo ocurrió en el mismo corral”.“Es un misterio porque no se ve sangre y ni los perros, ni caranchos, ni zorros los comen”, aseguró la productora ganadera.