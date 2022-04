Video: pescaron un surubí de casi dos metros de largo en el río Paraná

En la previa de la Fiesta Nacional del Surubí, Paso de la Patria dio la nota con un ejemplar de 1.74 metro, pescado y devuelto por turistas brasileños.Ocurrió en la mañana de este sábado, cuando tres pescadores del vecino país contrataron a un conocido guía, que tiene acostumbrados a sus clientes a encontrar los grandes dorados del Paraná y en esta oportunidad de lució con el gran surubí pintado."Estábamos buscando surubí con señuelo. Ya habíamos sacado uno más chico, fue el mismo cliente. Nunca nos esperamos que sea tan grande. Hace varios años no veo uno así. Lo peleamos y pudimos levantarlo antes de la playa. Cuando lo vi era inmenso y para ellos gigante. No lo pude levantar solo, tuvieron que ayudarme", dijo el guía aLuego de 50 minutos de pelea, el grupo midió el pescado y constató que tenía 1 metro con 74 centímetros para luego devolverlo a su hábitat.Agregó que "fue una felicidad enorme. Es muy lindo sacar un bicho de ese tamaño que hace rato no se ve" e hizo hincapié en la importancia del cuidado del río: "La mejor parte de la pesca es la devolución".