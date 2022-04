Este martes inicia el paro que afectará el servicio de colectivos por 48 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) concretará a partir de este martes un paro de 48 horas que afectará al transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior del país. La medida se efectivizará a partir de las 00 horas del martes 26 de abril y los usuarios se quedarán dos días sin el servicio.



El motivo de la huelga es el reclamo de la equiparación salarial de los colectiveros del interior del país con los de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana. "Hemos agotado todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país. El Estado Nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial", advierte el comunicado de la UTA nacional que se difundió la semana pasada.



La UTA viene de firmar un acuerdo salarial para los choferes del AMBA que fija en $121.000 el salario básico a partir de abril, $127.000 desde mayo y $138.000 a partir de junio.



"Bajo la regla de 'igual remuneración por igual trabajo' no vamos a permitir salarios por debajo de la inflación, ni haberes inferiores en el interior, a los de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires", sentencia el anuncio del paro.



Además, la medida de fuera incluirá "movilización a las gobernaciones provinciales a partir de las 0 horas del martes 26", informó la conducción nacional, por lo que se espera una marcha de los choferes paranaenses y entrerrianos a la Casa de Gobierno en algún momento de la huelga.



Asimismo, se aclaró que los días del paro (martes 26 y miércoles 27) no circularán los colectivos urbanos de Buses Paraná ni tampoco los que unen las ciudades y pueblos de Entre Ríos. Sí funcionará el transporte interurbano de Fluviales y Etacer a Santa Fe.



Mario Meuli, secretario adjunto de UTA Entre Ríos, dijo a Elonce que “el Consejo directivo nacional está preocupado porque los representantes de las provincias no asisten a las reuniones paritarias”, dijo y agregó que “el pedido de los empresarios y por el cual, no se ha arribado a un acuerdo, es que las provincias también aporten una parte de los subsidios, porque en definitiva ellos son dueños de las concesiones”, señaló.



Finalmente, al referirse a la cuestión salarial, Meuli sostuvo que “no queremos que los salarios de los trabajadores vayan por detrás de la inflación y que los choferes del interior, tengan la misma remuneración que uno de Capital Federal, donde ya acordaron en paritaria”, explicó el representante sindical.