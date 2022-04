Juicio por cuota alimentaria: jueza instó a padre a usar métodos anticonceptivos

Una resolución de un juzgado en Salta obligó a un padre a utilizar métodos anticonceptivos durante sus relaciones sexuales, con el objetivo de ejercer una paternidad responsable. El involucrado en el caso ya tiene otros juicios con otras dos mujeres por la misma situación.



En esta oportunidad, la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familias N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry incluyó al hombre en un juicio por cuota alimentaria el uso de preservativo durante sus relaciones sexuales.



“Mi juzgado tiene tres expedientes diferentes de tres mujeres distintas. Los hijos que este hombre tiene con cada pareja empiezan a vivir un estado de pobreza, porque evidentemente no alcanza un recibo de sueldo que aguante tanta cantidad de familias”, manifestó la magistrada.



Carriquiry habló en Cadena 3 y se mostró a favor que cada persona puede tener los hijos que desee, pero que también debe haber una paternidad responsable al entender que, caso contrario, “los chicos quedan marginados, no quedan escolarizados, no comen, no pueden ni siquiera conocer lo que es una mesa familiar y el Estado siempre debe hacerse cargo”.



“No es tirar los hijos a la calle, la gente debe tomar conciencia de las obligaciones que tiene”, advirtió la magistrada, quien dijo además que no puede ser que una mujer siempre deba hacerse cargo de los hijos ante un descuido del hombre. “Como jueza, no puedo callarme ante esta situación”.



La resolución indica que el hombre involucrado deberá destinar el 23% de su salario a la cuota alimentaria de uno de sus hijos y deberá usar métodos anticonceptivos durante sus relaciones sexuales, al considerar la jueza que esta persona ya tiene otros juicios con otras mujeres por una situación similar.