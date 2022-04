Google bloqueará todas las apps para grabar llamadas en Android

Google, una de las empresas más importantes del mundo, confirmó que bloqueará todas las aplicaciones de grabación de llamadas provistas por terceros en la Play Store, en función de una profundización de sus políticas de privacidad.



Según detallaron desde la compañía, la medida se aplicará a partir del 11 de mayo y, entonces, las únicas opciones disponibles para esa tarea serán las que se ofrecen en Android en forma nativa.



La información fue descubierta por el sitio 9to5Google en una publicación dentro de la plataforma de foros Reddit.



Tal como se marcó, la determinación se vincula a preocupaciones relativas a la privacidad. Según Google, el hecho de que usuarios graben a otros sin consentimiento implica una distorsión de sus políticas que (amén de sus puntos controversiales y opacos) procuran proteger la intimidad de las personas.



Las apps que graban llamadas se valen de herramientas de accesibilidad en Android, que en rigor están destinadas a usuarios con capacidades diferentes. Las normas de Google establecen que el acceso a la API IsAccessibility Tool (tal es su denominación técnica) debe ser exclusiva para las aplicaciones desarrolladas a ayudar a esos usuarios.



“Las apps que no son elegibles (…) no pueden usar esa bandera y deben cumplir con los requisitos destacados de divulgación y consentimiento. La API de accesibilidad no está diseñada y no se puede solicitar para la grabación del audio de llamadas remotas”.



La compañía estadounidense en el pasado realizó movimientos para eliminar las aplicaciones que graban llamadas en Android, siempre argumentando preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios. Tal como recuerda Engadget, la inquietud no es nueva: ya en Android 6, una versión del sistema operativo lanzada en 2015, Google comenzó a bloquearlas. En esa misma dirección, en Android 10 se eliminó el uso del micrófono para grabar llamadas.



De este modo, el último recurso de las aplicaciones destinadas a ese fin fue utilizar la API de accesibilidad. La movida de Google ahora les quita también esa posibilidad.