La Marcha al Puente contra las pasteras se reedita este domingo en Gualeguaychú

Juez Federal de Gualeguaychú dispuso audiencia pública



Se realizará este domingo la ya tradicional Macha al Puente Internacional “General San Martín” que impulsa la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) en Uruguay. La concentración será a las 16 en el paraje histórico “Arroyo Verde” sobre el kilómetro 28 de la Ruta Nacional N° 136, desde donde partirán en caravana automovilística; de regreso, leerán la proclama en el refugio, para luego llegar a la costanera y reunirse en los obeliscos.Desde la organización resaltaron que "resulta muy importante la presencia de los ciudadanos en la tradicional Marcha al Puente Internacional General San Martín para protestar en contra de la instalación de plantas productoras de celulosa y la inoperancia de los gobiernos”.Para facilitar la movilización de los vecinos al Puente Internacional General San Martín, se dispuso de un colectivo que saldrá a las 15 horas desde la plaza Ramírez.“La contaminación sobre el río Uruguay ya no es tolerable. Si alguien puede decir que Botnia no contamina es de una gran ignorancia. Tenemos que crear consciencia y seguir acompañando a la gente que lucha de forma colectiva, sin importarle el lucro o la parte económica y también volver a pedirles a los políticos que reflexionen y piensen por sus hijos”, expresó enel histórico asambleísta Martín Alazard.Y continuó: “Luego de 17 años de lucha, estamos en un momento muy complicado porque se va a duplicar la contaminación en toda la región. Cada vez son mayores las cosas que nos irritan, porque el panorama que viene es cada vez más complejo, sin la reacción de los gobiernos”.Elonce dialogó con Javier Pretto, integrante de la Asamblea ambiental de Gualeguaychú, que se refirió a la marcha que se hará este domingo contra las pasteras.“Hace 18 años que estamos en esta lucha, que es muy larga. Pero seguimos sin aflojar, firmes y presentes. A las 16 horas del domingo 24 de abril, la concentración es en Arroyo Verde. De ahí iniciamos la marcha en caravana en auto, hacia el Puente General San Martín. Se leerá la oración ecuménica, volvemos y se lee luego la proclama en Arroyo Verde. Partirán de allí nuevamente y se culminará en la Costanera de Gualeguaychú”, indicó.El juez federal Hernán Viri convocó a una audiencia pública informativa, para el próximo 16 de junio a las 11 horas, en el Centro de Convenciones ubicado en el Parque de la Estación, de Gualeguaychú. Para dicha audiencia se citó a los integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), al gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet; al Intendente Martín Piaggio; a la fiscal federal Josefina Minatta; a los querellantes, entre los cuales se encuentran vecinos que integraron la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú (ACAG); al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; al Embajador del Uruguay y al Presidente de la firma UPM ex Botnia. También al titular de la ACAG, al Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y al Comisario (Químico) Alberto Raúl Candia, del Departamento Unidad Federal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Policía Federal Argentina, quien ha sido el encargado de llevar a cabo las pericias encomendadas por Viri.“Fue una sorpresa, no teníamos ninguna noticia de esta convocatoria. Será una audiencia pública. No sabemos quiénes asistirán, pero estamos con la expectativa”, aseveró al respecto Pretto.En relación a la causa, Pretto recordó que “tiene más de diez años. Hace un año, más o menos, cuando se abrió el Juzgado Federal en Gualeguaychú se pidió que la causa se traslade a esta ciudad, que se la traiga de Concepción del Uruguay. El juez Viri tomó la causa y la está impulsando. Se trata de un juez muy activo, muy determinante, por lo que ha reflotado la causa”.