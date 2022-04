La Marcha al Puente contra las pasteras se reedita este domingo en Gualeguaychú

Se realizará este domingo la ya tradicional Macha al Puente Internacional “General San Martín” que impulsa la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) en Uruguay. La concentración será a las 16 en el paraje histórico “Arroyo Verde” sobre el kilómetro 28 de la Ruta Nacional N° 136, desde donde partirán en caravana automovilística; de regreso, leerán la proclama en el refugio, para luego llegar a la costanera y reunirse en los obeliscos.Desde la organización resaltaron que "resulta muy importante la presencia de los ciudadanos en la tradicional Marcha al Puente Internacional General San Martín para protestar en contra de la instalación de plantas productoras de celulosa y la inoperancia de los gobiernos”.Para facilitar la movilización de los vecinos al Puente Internacional General San Martín, se dispuso de un colectivo que saldrá a las 15 horas desde la plaza Ramírez.“La contaminación sobre el río Uruguay ya no es tolerable. Si alguien puede decir que Botnia no contamina es de una gran ignorancia. Tenemos que crear consciencia y seguir acompañando a la gente que lucha de forma colectiva, sin importarle el lucro o la parte económica y también volver a pedirles a los políticos que reflexionen y piensen por sus hijos”, expresó enel histórico asambleísta Martín Alazard.Y continuó: “Luego de 17 años de lucha, estamos en un momento muy complicado porque se va a duplicar la contaminación en toda la región. Cada vez son mayores las cosas que nos irritan, porque el panorama que viene es cada vez más complejo, sin la reacción de los gobiernos”.