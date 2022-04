Turistas dañaron volcán: "Es un perjuicio ambiental irreparable; es gravísimo"

Secuestraron los cuatriciclos



Cuatro turistas bonaerenses fueron denunciados penalmente por el Gobierno de la Provincia de Catamarca luego de que incumplieran las normas en un área protegida, pasearan en cuatriciclos y dañaran el suelo."Va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse naturalmente, entre 30 y 40 años", aseguró a TN el Guardaparques, Wilson Solohaga, quien explicó que solamente podrán borrarse con la acción del clima y del viento.A pesar de los múltiples carteles que prohíben la circulación, los jóvenes pasearon en cuatriciclo por allí y provocaron daños graves en el suelo, infringiendo la Ley 5.070, que regula la creación y manejo de las áreas protegidas en Catamarca.Dicha normativa establece una multa equivalente a 5.000 litros de combustible al valor del momento y ahora, cada uno de ellos podría llegar a pagar una multa de $650.000.Las autoridades dieron con los responsables gracias a la alerta de vecinos, quienes denunciaron la presencia de cuatro individuos andando en cuatriciclo en esa zona, explicó el director de fiscalización de la Secretaría de Ambiente de esta provincia, Mariano Paz."Inmediatamente se enviaron, no solo guardaparques y empleados de fiscalización, sino también funcionarios especializados en el tema", extendió en charla con Radio El Esquiú.Mariano Paz, director de fiscalización de la secretaría de Ambiente, brindó una entrevista a Radio El Esquiú 95.3, en relación con los daños provocados por cuatro turistas en el Campo de Piedra Pómez. En ese sentido, señaló que "lo que ha sucedido acá es un daño ambiental irreparable", además, afirmó que se realizó la denuncia correspondiente. La multa por los daños rondaría los 650 mil pesos por persona.Al respecto, Paz comentó que "tomamos conocimiento en el organismo público por medio de denuncias de habitantes de la zona que cuatro individuos de Buenos Aires estaban con cuatriciclos haciendo travesías por el Campo de Piedra Pómez, fueron varias las fuentes"."Nosotros tomamos conocimiento de esto y mandamos inmediatamente no solo a guardaparques y empleados de Fiscalización de la secretaría de Medioambiente de la provincia, sino que también salieron funcionarios especializados en el tema.El director de Control y Gestión Ambiental de la provincia, Diego Magareño se encuentra in situ, evaluando todo el impacto que provocaron las travesías de esta gente", aseguró.Además, señaló que "por otro lado, tenemos actuaciones judiciales, la Secretaría ha encomendado a su cuerpo de abogados que realicen la denunciacorrespondiente en el órgano judicial, la cual ya está hecha, está interviniendo la Fiscalía de Belén y bueno la Secretaría ha pedido medidas procesales, medidas precautorias urgentes porque la verdad que lo que ha sucedido acá es un daño ambiental irreparable, patrimonial, a la arqueología, al turismo, al medioambiente, es transversal a muchas cuestiones"."Es gravísimo el daño que han hecho, por eso es que más allá de esa cuestión administrativa, nosotros necesitamos imponer una sanción de multa, la que corresponda a nivel administrativo y a nivel legal también. Nosotros consideramos como Secretaría de Medioambiente que fue un daño irreparable, así que ya solicitamos al organismo judicial ir a fondo contra estas cuatro personas", indicó.Un hombre denunció en la Comisaría Departamental Belén, que personas desconocidas habrían provocado importantes daños en una reserva provincial,Volcán Blanco, ubicado en el campo de Piedra Pómez del departamento Antofagasta de la Sierra, haciendo caso omiso al cartel de señalización que prohíbe transitar en vehículos por la zona.Tras arduas tareas investigativas, en la noche del miércoles a las 22.30, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunspección judicial, efectivos de la Comisaría de Antofagasta de la Sierra, se constituyeron en un domicilio ubicado en la localidad el Peñón, donde lograron dar con los presuntos autores del hecho, cuatro personas del sexo masculino, mayores de edad, oriundos de la provincia de Buenos Aires y procedieron al secuestro de cuatro cuatriciclos, de diferentes marcas y cilindradas, que fueron remitidos a la dependencia policial.