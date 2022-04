La novia de Salvio declaró que escuchó cómo la ex mujer lo llamó para amenazarlo

Sol Rinaldi, la actual pareja de Eduardo "Toto" Salvio, declaró ante la Justicia y dijo que ella presenció cuando al ex mujer del futbolista lo llamó para amenazarlo con hacer un escándalo cuando vio la foto del jugador que la joven había subido en sus redes sociales.



Según su testimonio, a los cinco minutos que ella publicó la imagen en su cuenta de Instagram, el delantero de Boca recibió el llamado de Magalí Aravena, su ex esposa, quien le dijo se iba a aparecer en su domicilio, por lo cual Salvio le aclaró que se iban del lugar.



Rinaldi estaba en un vehículo trasero al del futbolista y no alcanzó a ver cuando Aravena se le posicionó frente a la camioneta que manejaba Salvio, por lo cual no pudo aportar en detalle qué sucedió.



La mujer precisó luego del incidente que su prima, quien iba en el asiento del acompañante del vehículo conducido por el jugador, le contó que Magalí le pateó el vehículo y se le subió en encima.



En tanto, se aguarda que en las próximas horas declaren las personas que iban con Salvio en la camioneta y un automovilista ocasional que presenció el incidente.