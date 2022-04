Habilitan inscripción de niño como hijo del papá biológico y el “del corazón”

La carta de la jueza

En Orán, Salta, una jueza habilitó la inscripción de un nene como hijo de dos hombres: el papá biológico y el concubino de la mamá. Es uno de los pocos casos de triple filiación reconocidos por la Justicia en la Argentina. Se trata de una historia que reúne el amor y el dolor, un factor que incidió en la sentencia de Ana María Carriquiry, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Nº 2.La jueza sostuvo: “Tenemos que buscar las distintas formas de familia, ya no hay un solo modelo, y nosotros como jueces lo tenemos que aplicar”. Carraquiry explicó que lo más simple hubiese sido darle el nene a su padre biológico, pero que el rol de los jueces debe ser “humanizar el derecho”.Cuando el nene nació, en 2019, la pareja de la madre lo anotó como hijo suyo. En septiembre de 2020, antes de morir, la mujer le contó que el menor era fruto de otra relación. Ignacio, padre biológico, demandó entonces el reconocimiento filiatorio.Ante el tribunal, dijo haber tenido una relación sentimental con la mujer, contó que luego se separaron y, un año después, ella le dijo que el hijo podía ser suyo. Hicieron un ADN y dio positivo. Unas semanas más tarde, la mamá falleció.Sebastián, padre de crianza, pidió compartir la paternidad: el argumento fue que sería negativo para el niño perder a la persona que reconocía como padre después de haber perdido a la madre. Él había acompañado a la mujer durante todo el embarazo y nacimiento de su hijo, y estuvo con ella hasta su muerte.Al escuchar esta exposición en una de las audiencias, el padre biológico aceptó que el único progenitor reconocido por el niño era quien lo había criado desde que nació.“Está bien, si es lo mejor para él. Demasiada tristeza se produjo con la muerte de la mamá. Quiero el bien de mi hijo y no quiero que se vuelva un trofeo, porque no lo es”, asumió Ignacio, el padre biológico.“Cuando el nene entró a la sala y vieron que se aferró a su padre socioafectivo, todo el mundo quedó mudo. El padre biológico se derrumbó y cambió su pretensión con mucha altura”, contó la jueza a TN, en relación a su decisión y la necesidad de que el menor no siga perdiendo vínculos, tras la pérdida de su madre. Además destacó que fue una audiencia larga y donde se compartieron otros valores, donde se dejó de lado el “orgullo” y el “machismo”.Los dos hombres acordaron el cuidado compartido del nene, alimentos, la residencia principal en el domicilio del papá “socioafectivo”, un régimen amplio de visitas y un elemento más: que el menor mantuviera el nombre y apellido de nacimiento y se le adicionara el apellido del padre biológico.En los fundamentos de la sentencia, la jueza Carriquiry sostuvo: “El carácter plural de las familias fue afirmado en el caso Atala Riffo vs Chile, 24/2/2012, donde la Corte IDH dejó en claro que la Convención Americana no tiene un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo ‘tradicional’”.“¿Cómo desplazar a ese padre que amó y cuidó al niño durante estos dos años de vida? Aquí no se trata de desplazar a nadie, sino de multiplicar los afectos en clave de derechos humanos”, sostuvo.La historia -más concretamente, el fallo de Carriquiry, data de agosto de 2021 y se actualizó a raíz de un hilo viral en Twitter realizado por Maxi Hairabedian, fiscal de Córdoba.Por fuera de la sentencia, la jueza Carriquiry tuvo un gesto: le escribió una carta al nene para que, en unos años, conozca su historia.“Soy Ana María, la jueza que reconoció tu derecho a tener una mamá y dos papás. Te escribo porque tenés derecho a que te cuente lo que decidí y por qué lo hice”, dice la magistrada en el inicio del texto.Luego cita un pasaje de Harry Potter: “Quiero dejarte la frase que le dijo Albus Dumbledore al pequeño Harry Potter: ‘Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por ti es algo que deja marcas. No una cicatriz, ni algún otro signo visible. El haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre’”.Luego, la jueza Carriquiry expresa: “Los dos te aman por igual y son tus papás. Uno de ellos es tu papá genético, biológico. El otro papá es el que se ocupó de vos durante tus primeros años de vida en forma exclusiva”.“Lo único que hice fue reconocer tu derecho a tener dos papás que te críen, te cuiden. Porque en definitiva, lo único que interesa es multiplicar amor. Espero que seas muy feliz y estés siempre orgulloso de tu mamá y de los papás que la vida te dio”, cierra el texto.