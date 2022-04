Muerte por práctica estética: Piden saber si podía realizarla una kinesióloga

Claudia Bertoldi falleció el 23 de septiembre de 2020 en un centro de kinesiología de Concordia al que había asistido para la realización de un tratamiento estético que consiste en colocar gas carbónico debajo de la piel, con el objeto de eliminar ciertas marcas, como ser estrías y grasa localizada.



Antonio Mainez, abogado de la familia Bertoldi, comentó a Elonce que presentarán una carta pidiendo al Colegio de Kinesiólogos de la Entre Ríos que se expida sobre el accionar de la kinesióloga que atendió a la víctima.



“Es una presentación porque el Colegio de Kinesiólogos es el que controla la matrícula de los profesionales y, además, es un organismo público no gubernamental. Se rige por las normas que están específicamente determinadas a tal fin”, dijo.



Comentó que “el derecho a la salud es fundamental y no tenemos noticias de medidas disciplinarias, suspensión o sumario de investigación a la kinesióloga. Requerimos este tipo de información. El hecho en sí es gravísimo, está en sede judicial, pero es importante que las entidades tomen las medidas que tienen que tomar”.



“Hay que determinar si la práctica de carboxiterapia está autorizada por ley para que la lleven a cabo los kinesiólogos o si se trata de algo médico, porque en otras provincias está regulado. Todo lo que no está prohibido no está permitido en cuestiones de salud. Esa práctica en otras provincias está habilitada como acto médico, porque son tratamientos invasivos que se hacen con aparatos autorizados por ANMAT”, resaltó. Elonce.com