“Entre Ríos está por encima de la media nacional” en la donación de órganos

El presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Dr. Carlos Alberto Soratti; el vice, Dr. José Luis Bustos; y el jefe del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), Dr. Raúl Rodríguez, mantuvieron un encuentro con la ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez, para “establecer compromisos y volver a poner en agenda” el fortalecimiento de la donación y el trasplante de órganos.“Pensar y actuar en contexto de pandemia no interrumpió el camino definido por Salud para poner en agenda los distintos componentes que contribuyen a la posibilidad de concretar donaciones de y trasplantes de órganos, tejidos y células que son una necesidad y prioridad para la población”, comunicó Velázquez a Elonce. De acuerdo a lo que comentó, el encuentro se centró en “la revisión del sistema de salud y refuncionalización de los efectores para contribuir a seguir poniendo en valor este componente”.Soratti, por su parte, repasó: “Después de haber padecido durante dos años una situación epidemiológica muy crítica, una demanda muy fuerte al sistema de salud y todo el daño que pandemia generó en los niveles de la vida de todos, en este momento estamos empeñados en recuperar plenamente la actividad en cada una de las provincias, elaborar planes para la pospandemia que nos permitan ganar en organización y capacidad del sistema de salud para dar respuesta a la demanda de trasplante de la población en cada una de las provincias”.“Nos reunimos en todas las provincias, analizando la temática y a partir de ahí poniendo a disposición todos los recursos del INCUCAI para la asistencia técnica, el apoyo de proyectos para fortalecer la organización hospitalaria y capacidad de realizar trasplantes en el sector público de los sistemas provinciales porque es una estrategia para facilitar el acceso de la población cuya cobertura exclusiva es el Estado”, fundamentó el presidente del organismo. “El sistema es para toda la ciudadanía, pero queremos resguardar el acceso equitativo, por eso el esfuerzo de desarrollar en los sistemas públicos la capacidad de dar respuesta a la población con indicación de trasplante”, aclaró.“Entre Ríos es una provincia que está por encima de la media nacional en la actividad de generación de donantes y de acceso al trasplante, o sea que no venimos a dar directivas, sino a aprender y trabajar junto a los equipos provinciales”, remarcó Soratti.Por su parte, Rodríguez refirió que el recibimiento de las autoridades nacionales del INCUCAI significó “un reconocimiento a la actividad que se realiza en la provincia, no solo en el proceso de donación y trasplante, sino también al facilitar el acceso a las listas de espera y acompañar a todos los pacientes trasplantados a través del programa de inmunosupresión que compartimos con Nación”.Bustos, el médico entrerriano que forma parte del INCUCAI, comentó que la donación y el trasplante de órganos “es una actividad que depende mucho de la logística”. En ese sentido, ponderó que durante la pandemia “se puso en valor el talento de nuestro recurso humano, la pasión y el conocimiento de nuestros recursos humanos que en situaciones tan críticas”.