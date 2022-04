Sistema frontal y lluvias para el viernes: el pronóstico para el fin de semana

El pronosticador Alejandro Gómez, ratificó enque tras las tormentas de anoche y las nieblas de esta mañana, hoy mejorarán las condiciones de tiempo, con “cielo parcialmente nublado” y temperaturas máximas de 22 grados.Sin embargo, “debido a que el sistema frontal se quedará estacionado cerca nuestro, sobre el sur de Corrientes, a partir de la noche de hoy, nuevamente las condiciones empezarían a estar inestable en el norte entrerriano”, dijo durante el programaY continuó: “para el viernes esperamos el ingreso de un nuevo sistema frontal, que se daría en horas de la mañana y generaría nuevamente condiciones de inestabilidad en amplios sectores de la provincia, con rotación de vientos al sur, que no serán de tanta intensidad como anoche”.Gómez pronosticó que “el mejoramiento será sostenido. Estará fresco el sábado a la mañana, con mínimas de 10 u 11 grados y algo inferiores en el sur de la provincia. A la tarde, las máximas estarían en torno a los 22 grados”.Para el domingo se prevé “aire más templado con mínimas de 14 y máximas de 23 grados, con alto contenido de humedad”. No obstante, “a fines de la tarde o noche de dicha jornada se espera un incremento de la nubosidad, condiciones de inestabilidad con probables lluvias y tormentas entre la noche del domingo y lunes, que afectarán fundamentalmente al centro y este provincial”.Finalmente, el pronosticador estimó que “el aire frío no llegaría hasta el jueves o viernes de la semana venidera”, cuando llegue un “sistema frontal impulsado por aire sub polar. El descenso de temperatura sería importante, con mínimas de cinco o seis grados, e incluso inferiores”, anticipó. Elonce.com