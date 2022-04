Las provincias recomiendan mantener el uso del barbijo hasta el fin del invierno

Sociedad Disminuyen casos de influenza y continúa baja la circulación de Covid en el país

secretaria de Prevención y Promoción de la Salud provincial, Gabriela Barbás, sugirió a través de los medios locales "seguir usando el barbijo como medida preventiva de enfermedades respiratorias" de invierno, como el caso de la gripe, y además instó a vacunarse contra esa patología y cumplir con el esquema de inmunización Covid-19.En Entre Ríos el uso del barbijo "siempre fue una recomendación", explicaron a Télam voceros del Ministerio de Salud y recordaron que también se aconsejó otras "medidas de cuidado para la prevención no solo de Covid-19 sino también de otras enfermedades respiratorias agudas".Sólo "se recomienda el uso del barbijo en espacios interiores", como así también "la ventilación de los ambientes; el lavado frecuente de manos; y evitar acudir a actividades laborales, sociales y educativas ante la presencia de síntomas".En Chubut no es obligatorio el uso de tapabocas o barbijos en ningún ámbito, aunque el Ministerio de Salud recomienda su uso para evitar la circulación de todo tipo de virus respiratorios, como la Covid o los vinculados con la influenza."Chubut tiene el uso optativo pero nosotros hacemos una fuerte recomendación para que se siga usando el tapabocas y de hecho así lo interpretan los ciudadanos que concurren a los comercios siempre munidos de lo que comúnmente conocemos como barbijos, al igual que los chicos en las escuelas", explicó a Télam el ministro de Salud, Fabián Puratich.De acuerdo a un sondeo hecho por esta agencia en cinco escuelas de Rawson, los alumnos concurren con tapabocas y son los docentes los que recomiendan, cuando están al aire libre, que pueden sacárcelos durante el recreo.Mendoza también mantiene el uso de barbijos en lugares cerrados y se prevé que en los próximos días se anuncie oficialmente que esto pase a ser optativo."Si bien hay una baja de casos de Covid, hay muchos casos de enfermedades respiratorias estacionales, por lo que se mantiene la recomendación de usarlo como medida preventiva, sobre todo en adultos mayores", sostuvo la ministra de Salud, Ana María Nadal.En Jujuy, "debido a que hemos tenido un gran número de casos de influenza, decidimos mantener el uso del barbijo en espacios cerrados no bien ventilados, mientras que en espacios abiertos y al aire libre es opcional", afirmó este miércoles a Télam el ministro de Salud, Antonio Buljubasich, y añadió que todas las escuelas están incluidas por tratarse de espacios cerrados."Necesitamos mantener algún grado de protección y ese grado le dan las medidas que ya todo el mundo conoce: tratar de no estar en ambientes cerrados, usar el barbijo en ambiente cerrado y mal ventilado y lavarse las manos", remarcó.En Santiago del Estero "continúa siendo obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados, en el transporte de colectivos y taxis, como en cualquier lugar público abierto donde exista aglomeración de personas, tales como paradas de colectivos, colas en cajeros", indicó el último parte del Comité de Emergencia (COE).Y, detalló que el uso del barbijo no es obligatorio en la vía pública, cuando alguien circule solo o junto a personas de su grupo conviviente.En Río Negro, el ministro de Salud, Fabián Zgaib, señaló: "Seguimos recomendando el uso adecuado del barbijo en el interior, en espacios públicos y privados" porque, recordó, "la pandemia no pasó"."Se sacó el distanciamiento social y el autoreporte de la aplicación Cuidar, pero las otras medidas las seguimos manteniendo", dijo el ministro a la prensa local.En Neuquén, desde el 29 de marzo el Gobierno provincial estableció el uso optativo y voluntario del barbijo en espacios compartidos, sean estos cerrados o abiertos, recordaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia.Sin embargo, indicaron que "se recomienda el uso de tapabocas en lugares cerrados a toda la ciudadanía y especialmente a aquellas personas mayores de 60 años, o quienes tengan enfermedades preexistentes o no hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus".Además, recomendaron "el lavado frecuente de manos, la ventilación cruzada y permanente de espacios cerrados, la vacunación con esquema completo y la higiene frecuente de elementos y espacios de uso comunitario".San Luis adhirió a la normativa nacional del uso del barbijo de manera obligatoria en transporte público y espacios cerrados como escuelas, oficinas o lugares de espectáculos.La ministra de Salud, Rosa Dávila, recordó que "hay una fuerte recomendación para el uso del barbijo, porque estamos en un aumento importante de infecciones respiratorias agudas. Están todos los virus que pueden circular en invierno, sumado a gripe y Coronavirus".En Salta, la jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, señaló que "si bien los casos de Covid-19 se han mantenido en número bajo en las últimas semanas, estamos ante la presencia de un brote de influenza, con lo cual la medida es seguir cuidándonos y usar el barbijo nos cuida a todos y evita la transmisión de estos gérmenes"."Persiste la recomendación del uso de barbijo en lugares cerrados en espacios laborales, de recreación o educativos, al igual que la buena ventilación de ambientes y la necesidad de no asistir a eventos cuando tenemos síntomas", añadió.En La Rioja, el director de Epidemiología, Eduardo Bazán, explicó que "ante la llegada del invierno, el uso del barbijo sigue en uso para los lugares cerrados"."Estamos en una etapa inter epidémica. El escenario es complejo y sabiendo que estamos entrando en la época invernal donde aumentan las enfermedades respiratorias y debido a que habrá una circulación viral importante, se tomó esta determinación", explicó.Bazán señaló que hay "una alta demanda de consultas por otros virus respiratorios en los hospitales, por eso se sostiene el uso del barbijo, al menos durante este invierno".