Recurrió al arte para pedir justicia por su padre víctima de un siniestro vial

Lucha para pedir justicia

Roberto Loose, fue víctima de un siniestro vial el 19 de abril de 2021. El hombre fue embestido por un auto cuando cruzaba la senda peatonal de una reconocida avenida en la ciudad de Nogoyá. La causa no tiene avances contundentes y su hija se expresó a través del arte para pedir justicia.“Tras el accidente, mi papá estuvo internado 15 días y luego falleció. Una vez que se fue, comprendimos que había sido víctima de un siniestro vial”, contó aGabriela, hija.En ese momento comenzaron a investigar y dieron con, perteneciente a Seguridad Vial. “Nos ayudaron en todo sentido, es un organismo que apoya mucho en estas situaciones”.Según comentó Gabriela, comenzaron un “camino desgastante”. Se presentaron en la Fiscalía para comenzar con la causa, “pero por la pandemia todo se demoraba. Citaron a varios testigos, pero no tomaron en cuenta varias grabaciones de la zona”, señaló.El conductor del automóvil, hasta el día de la fecha no se encuentra imputado: “al momento del accidente no portaba seguro y no se le realizó el examen de alcoholemia. Hoy hace una vida normal. Cuando se realizó la audiencia de testigos, a nosotros no nos permitieron estar, pero él estuvo en la puerta de fiscalía para declararse `inocente´”.Luego de una larga lucha para pedir justicia y tras realizar marchas que no tenían tanto impacto en la sociedad, Gabriela, recurrió al arte. Danzó en el lugar del hecho, la canción "Ausencia" de León Gieco y Luis Gurevich, dedicada a las víctimas de la tragedia de Circunvalación de Córdoba.

Al respecto, contó que “tuve mucha ayuda y la idea surgió para pedir justicia por mi papá, pero también para ser la voz de muchas víctimas y familias”. Sobre el momento de grabar el video, comentó que tuvo “muchas emociones encontradas. Era vivir lo que contaron los testigos y sentir que estaba abrazando a mi padre”.“Mi papá dejó el legado de pensar y concientizar sobre la seguridad vial. Perder a un familiar es terrible, pero por un siniestro vial, es hacer un doble duelo”. La mujer aseguró que “fue fuerte” pasar el primer aniversario.Seguidamente agregó: “cuando nos manejamos en un vehículo, tenemos que pensar en el otro, mirar al otro. Hay que pensar en la seguridad vial como una construcción social”. El video “es un reclamo por siniestro viales y por otras causas. En muchos casos, la familia de una víctima no puede constituirse como querellante para que se investigue el hecho y la fiscalía tendría que hacerlo por si sola”.“El arte es una forma pacífica de manifestarse”, finalizó.