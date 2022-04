Una camioneta le chocó el auto y le hizo un pedido especial al conductor

El joven difundió un video en el cual se ve la maniobra del conductor de una camioneta que perjudicó a su auto que estaba estacionado en la calle. "Camioneta Hilux blanca sin barra anti vuelco con toma de aire frontal y 2 líneas reflectivas, es lo único que se alcanza a ver", describe.



Y agrega: "Me arrancaste el espejo en Pirovano y Brown"; el impacto ocurrió el pasado lunes, "entre las 20 y las 21 horas".



Dirigiéndose al conductor o conductora de la camioneta, le pidió que "si tenés algo de humanidad háblame y arreglamos con los seguros. Imagino que con semejante camioneta deber tener seguro", mencionó. Subrayando que "gracias a Dios hay cámaras pero no se te ve la patente".



Por último, el damnificado expresó "no te cagués en el esfuerzo de los demás, no fuiste capaz de frenar; la próxima puede ser una persona o un pobre perro que siempre están por la zona".