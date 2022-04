La novia de Salvio declarará como testigo y realizaron pericias sobre el auto

Espectáculos Se conoció un chat entre Salvio y su ex pareja antes del escándalo

Sol Rinaldi, la actual pareja de Eduardo "Toto" Salvio, declarará el próximo viernes como testigo ante la fiscalía porteña por la denuncia de violencia de género que hizo la ex mujer del jugador de Boca Juniors.La joven, quien estaba con Salvio la semana pasada en el momento del incidente en Puerto Madero, fue la que posteó una foto en las redes sociales y despertó la furia de la ex mujer del futbolista.Un dato no menor es que Aravena aún no impulsó la acción penal y esto determina que la causa podría caer pues es un delito de instancia privada que sí o sí requiere el aval de la víctima.Mientras tanto, la fiscalía ya realizó las pericias sobre el vehículo de Salvio.El delantero aseguró que su ex mujer fue quien inició la agresión previa al pateárselo, y que él intentó irse del lugar momento en que ella cayó tras haberse agarrado del mismo. Aún se aguarda el resultado pericial.En estos días, los abogados Fernando Sicilia y José Caffarello pidieron además al fiscal que reclame más imágenes de las cámaras de seguridad de Puerto Madero para tener una noción más clara sobre el episodio por el cual la ex mujer terminó con lesiones leves, tal como lo dice la caratula de la investigación.Por lo pronto, Salvio ya fue indagado y pesan sobre él algunas restricciones como la imposibilidad de conducir vehículos, de acercamiento a la supuesta víctima y la obligación de presentarse en caso de ser requerido.