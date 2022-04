Alumnos entrerrianos crearon llaveros para controlar la asistencia escolar

Con la finalidad de agilizar el proceso de asistencia en la institución escolar, alumnos de la escuela N°17 “Martín Miguel de Güemes” (ex Comercio 2), de Concordia, llevaron adelante un proyecto denominado “Registro Automático de Asistencia por tarjetas/llaveros de proximidad”.Fue presentado en un concurso de innovación educativa realizado por el Grupo Petersen, siendo la iniciativa seleccionada entre las 15 mejores del país.El equipo directivo de la escuela acompañados por la directora del Nivel Secundario Natalia Garnier, el director Departamental de Escuelas de Concordia, Fabián Vallejos, docentes, alumnos creadores del proyecto y padres participaron de la implementación del primer paso para poner en funcionamiento el registro de automático de asistencia para los estudiantes de la institución escolar.Desde la institución escolar destacaron que “es realmente un orgullo” que un proyecto, realizado en el aula por sus alumnos, haya sido seleccionado como uno de los más importantes del país en materia de innovación educativa. Ponderaron, además, que pueda hacerse una realidad y “que los estudiantes egresados puedan dejar este gran aporte a institución, con una incitativa tan innovadora”.El proyecto fue realizado por alumnos de 6to año “E”, que egresaron en 2021. Nació de la necesidad de agilizar el proceso de toma de asistencia teniendo en cuenta las condiciones de trabajo al comienzo de ese año (donde se había vuelto paulatinamente a la presencialidad luego de un 2020 atravesado por la pandemia del coronavirus), la no utilización de papel y el elevado número de estudiantes de la escuela.El sistema es de uso por proximidad y tiene como finalidad agilizar y optimizar la tarea de los preceptores de la escuela, además evita el contacto con elementos impidiendo así expandir cualquier microorganismo y ahorra el uso de papel.En lo que respecta a la agilización del proceso de asistencia para el personal de la escuela, la información es digitalizada en segundos por lo que puede ser procesada y compartida al instante, por parte de los preceptores. Lo que reciben son las planillas digitales armadas por curso, facilitando el control y dejando un registro permanente.En la inauguración del sistema también estuvieron presentes tutores los alumnos de primer año, donde se les explicó sobre el funcionamiento de la nueva forma de registro de asistencia que tendrá la escuela y que será de beneficio para las familias porque ellos recibirán mediante un correo electrónico la asistencia de sus hijos, asegurando el ingreso y permanencia de ellos en el edificio.El innovador sistema comenzó a implementarse en los alumnos de primer año pero se extenderá todos cursos. La escuela secundaria, ubicada en Próspero Bovino al 1520, entregará de forma gratuita un llavero a cada tutor que será asociado a sus datos personales.“El equipo directivo agradece a los docentes y ex alumnos que han llevado adelante este innovador proyecto que hoy es una realidad para la escuela y que traerá muchos beneficios, pero sobre todo representa el gran compromiso de nuestra comunidad educativa con la escuela”, cierra el comunicado. (El Entre Ríos)