Mamá de Micaela García: “Falta capacitación en la justicia y en la policía”

a obra está dedicada a la historia de la joven que fue asesinada en 2017 en la localidad del sur entrerriano y se convirtió en ícono de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“Falta más capacitación”

Hace muy pocos días,, asesinada por su ex pareja. Además, Alejandra Luque falleció entras sufrir quemaduras en su cuerpo y se investiga a su ex pareja. Además, en, Priscila Metz, de 25 años, fue atacada por su ex pareja que le arrojó aceite hirviendo en el rostro.Hasta que no se tome conciencia de lo que es, y hasta que no estén capacitadas las personas que tiene que tomar decisiones, no vamos a bajar estos índices. Venimos acompañando a las víctimas de violencia y vemos esa gran resistencia, y no vemos ese acceso que se necesita”, indicó Lescano.Entendió que. Si no se hace prevención esto nunca va a bajar. Al contrario, cada vez va a ser peor. Las organizaciones sociales somos las que hemos tomado la posta y las que estamos a cargo y acompañando a las personas, porque realmente no hay compromiso de la parte política como para bajar estos números. Hay hogares en donde se tendrían que acompañar y resguardar a estas personas y en muchos lugares de la provincia ‘se han vaciado’. No hay acceso a la justicia. Ahora tenemos un patrocinio de una abogada en Paraná. En el resto de la provincia, no”, mencionó la madre de la joven asesinada, que lleva adelante junto a su esposo la Fundación “Micaela García ‘La Negra’”.De la misma manera, dijo: “La única forma que tiene de levantar su voz es a través de la violencia. En los talleres que brindamos a través de la Fundación, que son muchísimos, no llegamos a un 10 ó un 15 % de varones, que también dicen que si van a los talleres, las mujeres feministas radicalizadas los atacan. Por esto, debemos repensar esas situaciones para cambiar esto. Se viene haciendo de a poquito pero en la provincia estamos complicados”.