Trabajadores no registrados deberán inscribirse en web de ANSES para cobrar bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitará un aplicativo en su portal web para que trabajadores no registrados puedan inscribirse y así acceder al bono de refuerzo de ingresos por $ 18.000 en dos cuotas que anunciaron el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.



El mecanismo de inscripción será oficializado a través de la web de la Anses y de sus distintos canales de comunicación, y será exclusivo para los trabajadores informales, ya que tanto los monotributistas A y B como los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos están individualizados en los registros de la Anses.



Fuentes del organismo informaron a Télam que en las próximas horas se detallará "quiénes, dónde y desde cuándo podrán inscribirse para percibir el refuerzo".



El Gobierno nacional anunció que otorgará bonos extraordinarios de $ 18.000 a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadoras de casas particulares de entre 18 y 65 años, y otra ayuda de $ 12.000 a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.



Se trata de un paquete de medidas para cuidar los ingresos de estos sectores en circunstancias excepcionales de aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.



La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, aseguró ayer que serán más de 6 millones de jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas ($ 65.260) los que percibirán el refuerzo de $ 12.000 en mayo y que para definir los trabajadores no registrados que estén en condiciones de recibirlo "hay mecanismos que tiene nuestro organismo y otros para cruzar las bases de datos y ser lo suficientemente efectivos a la hora de asignar estos recursos”.



“La Anses tiene el registro de la relación de dependencia y en términos patrimoniales será consultado, y obviamente a partir de un diálogo entre sistemas el área de AFIP con los organismos que correspondan se verá cómo hacer para que nadie que tenga patrimonio pueda hacer uso de ese beneficio”, aseguró la titular de Anses sobre el mecanismo de validación que hará el Gobierno previo a otorgar el refuerzo.



El bono de $ 18.000 para trabajadores se dará en dos cuotas, en mayo y junio, mientras que el $ 12.000 para los jubilados y pensionados será en una única cuota en mayo, que se sumará al bono de $ 6.000 que se está pagando a los que perciben hasta un haber mínimo ($32.630).



De esta forma, se pagarán dos bonos de 9.000 pesos en mayo y junio a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B.



En el caso del bono de $12.000 para jubilados y pensionados, el pago se hará en una única cuota para aquellos que reciban un haber de hasta $ 65.260 que, sumado al bono que están percibiendo los jubilados y pensionados de haber mínimo, totalizarán también $18.000.



Esta medida de ingresos se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el incremento de las asignaciones y el adelanto de paritarias para trabajadores registrados.